Воевать до конца: Путин теперь не милует заключенных, которых отправляют в Украину, — BBC

По данным издания, заключенные получают лишь "условно-досрочное освобождение", при этом они отправляются на войну в Украину до конца боевых действий.

Владимир Путин изменил свою политику по отношению к заключенным, отправившимся на войну против Украины. Президент России теперь отказывается предоставлять им помилование, вместо этого осужденные заключают контракты без возможности расторжения до завершения военных действий в Украине. Об этом пишет русская служба BBC.

Ранее российские власти привлекали заключенных в участие в войне, обещая им помилование после шести месяцев службы. По словам покойного Евгения Пригожина, главы ЧВК "Вагнер", такой подход позволил отправить на фронт почти 50 тысяч человек, часть из которых вернулись домой "чистыми".

Однако теперь ситуация изменилась, и вместо помилования заключенные получают лишь "условно-досрочное освобождение", при этом они отправляются на войну в Украину до конца боевых действий. По информации издания, заключение полугодовых контрактов с заключенными прекратилось осенью 2023 года.

Одна из жительниц Забайкальского края на условиях анонимности рассказала о том, что ее муж, осужденный за серьезное преступление, был завербован в один из отрядов для заключенных "Шторм V". Он отправился на войну в Украину по контракту, который, вместо обычных шести месяцев, растянулся на год. После окончания контракта он не сможет вернуться домой, так как "контракт будет автоматически продлен".

Другие родственники российских граждан, воюющих в "Шторм V", также утверждают, что их близкие будут продолжать службу до завершения войны. Это условие, по их словам, якобы оговаривалось при подписании контракта. Согласно данным издания, это объясняется указом, подписанным Путиным в сентябре 2022 года, который фактически запрещает расторжение контрактов во время частичной мобилизации, даже после истечения их срока.

Таким образом, заключенные стали сталкиваться с теми же условиями, что и контрактники и мобилизованные, не имея возможности вернуться домой до окончания так называемой "СВО" (войны в Украине).

Напомним, жены российских оккупантов обратились с требованием вернуть их мужей домой. В Госдуме РФ ответили, что их служба продлится до завершения войны.

Напомним также, в декабре 2023 года президент РФ Путин заявил, что Кремль не планирует проводить вторую волну мобилизации. По его словам, в рамках частичной мобилизации в армию было призвано 300 тысяч человек. Далее был переход к набору военных по контрактам, и на тот момент в армии насчитывалось 486 тысяч человек.