Рекрутинг в ВСУ: названы 5 должностей, для которых не нужен боевой опыт

В Силах обороны существуют вакансии для лиц без боевого опыта с заработной платой от 20 000 до 130 000 гривен.

Силы обороны Украины в условиях полномасштабного вторжения России нуждаются в специалистах самых разных профессий, в том числе и гражданских. Это значит, что каждый желающий может присоединиться к армии и выбрать, кем и где служить. На одном из порталов по подбору работы опубликованы вакансии от Сил обороны, на которые чаще всего откликаются кандидаты.

5 гражданских должностей, на которые можно устроиться в ВСУ без боевого опыта

Делопроизводитель

Зарплата: 20 000-125 000 гривен

Обязанности:

Прием, регистрация, оформление, хранение документации и архива.

Ведение личных дел работников воинской части.

Документация по приему, увольнению и перемещению военнослужащих.

Участие в проведении собеседований.

Требования:

Высокая организованность.

Внимание к деталям.

Ответственность.

Самостоятельность.

Соблюдение конфиденциальности и этических стандартов.

Бухгалтер

Зарплата: 17 000-55 000 гривен

Обязанности:

Ведение бухгалтерского учета.

Составление отчетности.

Проведение расчетов заработной платы, больничных, компенсаций.

Участие в проведении инвентаризаций и проверок.

Выполнение других финансовых задач.

Требования:

Высшее образование по финансовому направлению.

Опыт работы на аналогичной должности.

Знание бухгалтерского законодательства.

Умение работать с электронными таблицами Excel.

Пунктуальность.

Высокая внимательность к деталям.

Повар

Зарплата: 20 000-125 000 гривен

Обязанности:

Приготовление пищи согласно рецептам и стандартам.

Обеспечение качества и безопасности питания.

Контроль за запасами продуктов и управления их заказом.

Требования:

Желательно профильное образование.

Действующая медицинская книжка.

Опыт работы в должности повара.

Хорошая физическая подготовка.

Умение вкусно готовить еду.

Оператор БПЛА

Зарплата: 20 000-125 000 гривен

Обязанности:

Подготовка и проверка БПЛА перед полетом.

Управление и манипулирование БПЛА во время выполнения задач.

Фото- и видеосъемка.

Сбор информации с высоты.

Анализ и интерпретация информации.

Выявление и уничтожение вражеских целей.

Корректировка огня.

Выявление нарушителей на государственной границе.

Требования:

Мотивация уничтожать врага.

Хорошая физическая подготовка.

Готовность работать в зоне боевых действий.

Базовые знания по управлению коптером или желание научиться.

Понимание метеорологии и навигации.

Понимание принципов фотосъемки.

Умение читать топографические карты и цифровые модели местности.

Водитель

Зарплата: 20 000-130 000 гривен

Обязанности:

Умелое управление автомобилем и поддержание его в исправном состоянии.

Своевременная доставка пассажиров, грузов.

Выполнение других задач от руководства.

Требования:

Одна из категорий (или несколько) прав управления автотранспортными средствами В, С, D, СЕ.

Знание строения, технических возможностей и правил эксплуатации автомобилей, грузовых в частности

Знание правил дорожного движения, автомобильных маршрутов Украины.

Хорошая физическая подготовка.

Умение управлять различными транспортными средствами.

Опыт военной службы будет преимуществом.

Напомним, в декабре 2023 года в Министерстве обороны Украины заявили, что с начала рекрутинговой кампании количество откликов на военные вакансии выросло втрое. Сейчас в Украине действует возможность заключения контракта до завершения особого периода. Это позволяет военным командирам размещать конкретные вакансии в собственные подразделения и отбирать себе кандидатов.

Ранее, заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова рассказала, что зарплата рекрутированных военных будет зависеть от должности и выполненного задания.