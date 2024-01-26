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Рекрутинг в ВСУ: названы 5 должностей, для которых не нужен боевой опыт

Владимир Пенов
Фото: Из открытых источников | В ВСУ есть вакансии, для которых не нужен боевой опыт

В Силах обороны существуют вакансии для лиц без боевого опыта с заработной платой от 20 000 до 130 000 гривен.

Силы обороны Украины в условиях полномасштабного вторжения России нуждаются в специалистах самых разных профессий, в том числе и гражданских. Это значит, что каждый желающий может присоединиться к армии и выбрать, кем и где служить. На одном из порталов по подбору работы опубликованы вакансии от Сил обороны, на которые чаще всего откликаются кандидаты.

5 гражданских должностей, на которые можно устроиться в ВСУ без боевого опыта

Делопроизводитель

Зарплата: 20 000-125 000 гривен

Обязанности:

  • Прием, регистрация, оформление, хранение документации и архива.
  • Ведение личных дел работников воинской части.
  • Документация по приему, увольнению и перемещению военнослужащих.
  • Участие в проведении собеседований.

Требования:

  • Высокая организованность.
  • Внимание к деталям.
  • Ответственность.
  • Самостоятельность.
  • Соблюдение конфиденциальности и этических стандартов.

Бухгалтер

Зарплата: 17 000-55 000 гривен

Обязанности:

  • Ведение бухгалтерского учета.
  • Составление отчетности.
  • Проведение расчетов заработной платы, больничных, компенсаций.
  • Участие в проведении инвентаризаций и проверок.
  • Выполнение других финансовых задач.

Требования:

  • Высшее образование по финансовому направлению.
  • Опыт работы на аналогичной должности.
  • Знание бухгалтерского законодательства.
  • Умение работать с электронными таблицами Excel.
  • Пунктуальность.
  • Высокая внимательность к деталям.

Повар

Зарплата: 20 000-125 000 гривен

Обязанности:

  • Приготовление пищи согласно рецептам и стандартам.
  • Обеспечение качества и безопасности питания.
  • Контроль за запасами продуктов и управления их заказом.

Требования:

  • Желательно профильное образование.
  • Действующая медицинская книжка.
  • Опыт работы в должности повара.
  • Хорошая физическая подготовка.
  • Умение вкусно готовить еду.

Оператор БПЛА

Зарплата: 20 000-125 000 гривен

Обязанности:

  • Подготовка и проверка БПЛА перед полетом.
  • Управление и манипулирование БПЛА во время выполнения задач.
  • Фото- и видеосъемка.
  • Сбор информации с высоты.
  • Анализ и интерпретация информации.
  • Выявление и уничтожение вражеских целей.
  • Корректировка огня.
  • Выявление нарушителей на государственной границе.

Требования:

  • Мотивация уничтожать врага.
  • Хорошая физическая подготовка.
  • Готовность работать в зоне боевых действий.
  • Базовые знания по управлению коптером или желание научиться.
  • Понимание метеорологии и навигации.
  • Понимание принципов фотосъемки.
  • Умение читать топографические карты и цифровые модели местности.

Водитель

Зарплата: 20 000-130 000 гривен

Обязанности:

  • Умелое управление автомобилем и поддержание его в исправном состоянии.
  • Своевременная доставка пассажиров, грузов.
  • Выполнение других задач от руководства.

Требования:

  • Одна из категорий (или несколько) прав управления автотранспортными средствами В, С, D, СЕ.
  • Знание строения, технических возможностей и правил эксплуатации автомобилей, грузовых в частности
  • Знание правил дорожного движения, автомобильных маршрутов Украины.
  • Хорошая физическая подготовка.
  • Умение управлять различными транспортными средствами.
  • Опыт военной службы будет преимуществом.

Напомним, в декабре 2023 года в Министерстве обороны Украины заявили, что с начала рекрутинговой кампании количество откликов на военные вакансии выросло втрое. Сейчас в Украине действует возможность заключения контракта до завершения особого периода. Это позволяет военным командирам размещать конкретные вакансии в собственные подразделения и отбирать себе кандидатов.

Ранее, заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова рассказала, что зарплата рекрутированных военных будет зависеть от должности и выполненного задания.