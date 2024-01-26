От 150 м до 1 км: ВСУ продвинулись в сторону Токмака, Бердянска и под Донецком, — ISW (карты)

ВСУ удалось остановить попытки россиян штурмовать возле Новомихайловки к югу от Донецка. Враг атаковал 25 раз, но его отодвинули на расстояние более 1 км.

Украинские военные достигли определенного продвижения на трех отрезках фронта на востоке и юге. В частности, удалось отбросить ВС РФ южнее Донецка и Великой Новоселки, а также на линии боев Работино-Вербовое. Средняя глубина отбрасывания врага — 1 км. О ситуации в Запорожской и Донецкой областях рассказали аналитики Института изучения войны в отчете, опубликованном 25 января.

В отчете сформулировали выводы относительно успешных действий ВСУ, основываясь на анализе текущей ситуации, сделанном военным обозревателем Константином Машовцем.

Машовец в сообщениях 24 и 25 января рассказал о точках на линии фронта, где удалось отбросить россиян. Две точки продвижения расположены в Запорожской области, одна — южнее Донецка в 15 км от Угледара.

Карта продвижения ВСУ по состоянию на 25 января Фото: DeepState

Ситуация на юге и востоке — детали продвижения ВСУ

Токмакское направление. Украинские бойцы "разрядили ситуацию" вокруг Работино, пояснил Машовец. Благодаря действиям передовых подразделений ВСУ на данном отрезке фронта россиян вернули в село Новопрокоповка (южнее). Также удалось добиться успеха возле села Мирное, расположенного западнее Работино — здесь ВСУ получили "достаточно существенное продвижение", отодвинув подразделения ВС РФ на расстояние около 1 км.

Токмакское направление — Работино-Мирное, 26 января Фото: ISW

Бердянское направление. Южнее Большой Новоселки и у северных окраин села Заветное Желание Силам обороны удалось отбросить врага на расстояние примерно 160 м. Обозреватель отметил, это имеет "тактическое значение" и помогло остановить попытки врага пробиться к Урожайному.

Бердянское направление — Великая Новоселка-Заветное Желание, 26 января Фото: ISW

Донецкое направление. Южнее Донецка возле села Новомихайловка продолжались "ожесточенные бои", говорится в заметке Машовца, на которого ссылаются аналитики ISW. Таким образом российское подразделение, воевавшее на данном отрезке, исчерпало "пробивные способности". Благодаря этому врага отбросили на расстояние от 600 м до 1-1,5 км.

Бои в Донецкой области — Новомихайловка, 26 января Фото: ISW

Отметим, в отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 26 января не рассказали о возможном продвижении ВСУ на трех отрезках линии фронта. Однако указали, что под Новомихайловкой отбили 25 атак ВС РФ, на Шахтерском направлении — шесть, возле Работино — три.

Между тем российское командование собрало 40-60 тыс. солдат на участке фронта под Авдеевкой, 25 января рассказал украинский военный. Заметил, что возможны новые наступательные действия врага в течение ближайших недель. В то же время в ISW отметили, что россияне потеряли надежду обойти этот город с флангов и поэтому пытаются прорваться напрямик с востока на запад.

25 января аналитики ISW также сообщили, что Кремль сменил командующих, которые ведут наступательные действия на Донецком отрезке фронта.