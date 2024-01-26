Россияне заявили об уничтожении ЗРК SAMP/T в Украине: во Франции отреагировали

Как отметил министр вооруженных сил Себастьян Лекорню, ожидается, что с увеличением поддержки Парижа, Россия усилит кампанию по дезинформации, однако Франция будет отслеживать такие "вбросы".

Министерство вооруженных сил Франции опровергает заявления российской стороны о якобы уничтожении оккупантами в Украине зенитного ракетного комплекса SAMP/T, предоставленного Парижем. Об этом 26 января сообщает информационное агентство Министерства обороны Украины "АрміяInform" со ссылкой на заявление оборонного ведомства Франции.

Пресс-служба Министерства вооруженных сил Франции заявила, что республика стала целью российской кампании дезинформации с самого начала войны в Украине.

Так, 24 января российское пропагандистское медиа Sputnik International объявило о том, что в Украине был уничтожен французский комплекс SAMP/T в Украине. В ответ на это, министерство подчеркнуло, что Франция не подтверждает данную информацию.

В сообщении также указывается, что компетентные французские государственные службы выявили и следят за "скоординированным маневром России" по распространению дезинформации против Франции.

В контексте дезинформации отмечается еще один случай, когда российские источники распространяли ложную информацию о Франции: 17 января 2024 года Минобороны России заявило о нанесении удара по зданию в Харькове, в котором якобы были "французские наемники".

Министерство вооруженных сил подчеркивает, что Франция не использует наемников, и осуждает российскую дезинформационную кампанию.

"Усиливая французскую военную помощь Украине, мы ожидаем, что этот российский одурманивающий маневр продолжится: мы осуждаем его и мы укрепляем нашу систему мониторинга этих манипуляций", — отметил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.

Что известно о ЗРК SAMP/T

SAMP/T — это зенитно-ракетный комплекс, разработанный консорциумом Eurosam, включающим французские компании MBDA France и Thales, а также итальянскую компанию MBDA Italy. Этот комплекс предназначен для перехвата разнообразных целей, включая баллистические и крылатые ракеты.

В частности, SAMP/T способен поражать баллистические ракеты в пределах радиуса 25 км и на аналогичной высоте. Каждая пусковая установка оборудована 8 ракетами Aster 30. Кроме того, данный ЗРК способен противостоять другим целям в радиусе до 100 км. Своей функциональностью комплекс обеспечивает широкий охват и эффективность в перехвате угроз из воздушного пространства.

Ранее в Воздушных силах ВСУ пояснили, что эффективное противодействие российским управляемым авиабомбам возможно благодаря использованию достаточного количества систем ПВО большого радиуса действия, таких как зенитно-ракетные комплексы Patriot или SAMP/T.

Военный обозреватель Денис Попович отмечал, что увеличение количества ракет, которые может запустить враг, является вызовом даже для украинских регионов, прикрываемых ЗРК Patriot и SAMP-T.