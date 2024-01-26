Удары дронов в Туапсе: единственный НПЗ на черноморском побережье РФ остановил работу, — СМИ

По информации журналистов, этот завод ежегодно перерабатывает до 9 млн тонн сырья и входит в топ-10 крупнейших в РФ.

Туапсинский НПЗ, который находится в собственности российской нефтегазовой компании "Роснефть" и считается единственным на черноморском побережье РФ, остановил переработку нефти и выпуск нефтепродуктов. Об этом сообщает сайт фондовой биржи Nasdaq со ссылкой на информагентство Reuters.

Этот завод ежегодно перерабатывает до 9 млн тонн сырья и входит в топ-10 крупнейших в РФ.

Сообщается, что после пожара 25 января из-за удара украинских дронов он оказался парализован. Российским властям также пришлось закрыть аэропорт Сочи и включить сигналы воздушной тревоги. По словам журналистов, в ближайшее время восстановить производство завод не сможет. Ориентировочные сроки ремонта — до конца февраля – начала марта.

Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе

По данным Reuters, годовой объем завода в Туапсе — порядка 12 млн метрических тонн (240 000 баррелей в день). Он производит нафту (продукт нефтепереработки, получаемый при перегонке нефти), мазут, вакуумный газойль и высокосернистое дизельное топливо. Нефтепродукты по большей части поставляют Турции, Китаю, Малайзии и Сингапуру.

В 2023 году завод переработал 9,378 млн тонн сырой нефти, произвел 3,306 млн тонн газойля и 3,123 млн тонн мазута.

Напомним, что накануне, 25 января стало известно о том, что дроны СБУ атаковали российский нефтеперерабатывающий завод. По данным источников Фокуса, последовательная работа по нефтеперерабатывающим заводам РФ влияет на российскую экономику. Сообщается, что комплекс в Туапсе обеспечивал топливом российские войска. Представители спецслужб обещают ряд других сюрпризов и в дальнейшем.

Ранее было известно, что во время атаки обломки двух дронов упали в море. Обломки третьего БПЛА попали по вакуумной колонной установке. Атака вызвала на территории завода масштабный пожар.