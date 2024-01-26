В России намерены сымитировать ядерный удар: как это выглядит технически (видео)

У россиян остались советские разработки — ИУ-59 и ИАБ-500, которые способны воспроизводить физические эффекты ядерного взрыва, такие как интенсивное световое излучение, мощная взрывная волна и грибовидное пылевое облако.

Британские журналисты В России в рамках военных учений намерены сымитировать ядерный взрыв с применением секретных технологий. И хотя технические подробности этой "революционной разработки" пока не разглашаются, у нее есть два предшественника советской эпохи — ИУ-59 и ИАБ-500. О технических деталях российского проекта рассказали 25 января обозреватели Bulgarian Military.

В материале упоминаются специалисты Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева, которые запатентовали уникальный симулятор ядерного взрыва. Эта передовая технология способна имитировать практически все аспекты детонации атомной бомбы, за исключением выпадения радиоактивного излучения.

Эксперты полагают, что если российские военные заинтересованы в подобных проектах, значит видят в них определенную перспективу.

"Россияне действительно обладают советскими симуляторами ядерного взрыва. Они служат для Кремля безобидным способом продемонстрировать свой ядерный потенциал, не прибегая к пресловутой "красной кнопке". Следовательно, можно утверждать, что россияне видят в этом подходе значительные перспективы.

Согласно общедоступным источникам, в бывшем Советском Союзе и современной России, вероятно, имелись или все еще имеются имитаторы ядерного взрыва как минимум двух типов — ИАБ-500 и ИУ-59. Они спроектированы таким образом, чтобы воспроизводить физические эффекты, обычно ассоциирующиеся с атомной бомбой, такие как интенсивное световое излучение, мощная взрывная волна и грибовидное пылевое облако.

Между тем в 2020 году были показаны кадры катапультирования ИАБ-500 из самолета Су-30СМ. Устройство создано для имитации тактической авиационной ядерной бомбы РН-24. В общих чертах — это массивный топливный бак в форме авиационной бомбы, заполненный смесью жидкого топлива — 75% дизельного топлива, 25% авиационного топлива, и частицы красного фосфора.

При взрыве появляется огненный шар диаметром 90-120 метров, светящийся в течение 3,5 с, и грибовидное облако высотой до 1 километра, видимое с расстояния до 30 км.

Что касается ИУ-59, то известны лишь некоторые детали. Устройство представляло собой массивную тротиловую бомбу высотой 1,1 ми весом 117 кг. Она предназначалась для запуска из специальной мортиры высотой 1,4 м с электрическим детонатором. Для подготовки к взрыву требовалось около 25 мин, команда из четырех человек и безопасное расстояние подрыва 200 м.

В итоге обозреватели пришли к выводу, что россияне успешно смоделировали ядерный взрыв без использования сложных технологий или редких материалов, что, безусловно, заслуживает внимание.

Напомним, ВВС США не намерены отказываться от своей программы по созданию межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения LGM-35A Sentinel, несмотря на огромный перерасход средств. В итоге программа замены ракет Minuteman III обойдется в 132 миллиарда долларов.