Прополз на животе: C-160 Transall ВВС Турции совершил вынужденную посадку (видео)

Авиасудно пролетело над головами удивленных граждан, которые успели заснять момент посадки. По предварительным данным у самолета во время полета отказал левый двигатель.

Транспортный самолет C-160 Transall ВВС Турции был вынужден совершить аварийную посадку во время плановых учений в Кайсери. По предварительным данным, машина получила сильные повреждения фюзеляжа и крыльев, а причина нештатной посадки авиасудна — технические неисправности. Видео происшествия было опубликовано 26 января в соцсетях.

Инцидент произошел 25 января, когда самолет взлетал с 12-й военно-транспортной базы Кайсери для проведения плановых учений. По некоторым данным, у самолета отказал левый двигатель и пилоты вынуждены были вести машину на открытую местность.

Несмотря на то, что самолет получил повреждения, официальные лица подтвердили, что пилот и экипаж вышли из аварийной посадки невредимыми.

"Самолет получил незначительные повреждения. Здоровье наших пилотов и экипажа стабильно", — заявило Министерство обороны Турции.

В комментариях пользователи отмечают невероятный уровень мастерства пилотов, которые в такой ситуации сумели посадить самолет фактически в открытом поле. На кадрах виден пролет машины на низкой высоте над головами изумленных граждан, а на другом видео запечатлен момент самой посадки.

"Это был страшный момент, это было событие, которого мы никогда раньше не переживали, мы до сих пор в шоке. Мы ехали далеко, военный самолет приближался к нам в направлении Аргинджика. Я сказал — брат, он приближается к нам, немедленно поверни направо, давайте выйдем. Я мгновенно включил камеру. В этот момент все были шокированы", — рассказал очевидец.

Эксперты отметили, что авиасудно с серийным номером 69-036 прошло внутреннюю модернизацию. В результате C-160 стал самолетом для поиска целей и управления с разведывательным уклоном. После улучшения самолет получил название C-160T Gören.

Еще несколько таких машин замечены на складе в Кайсери в 2019 году И хотя транспортные самолеты C-160D были сняты с вооружения и заменены на A400M, есть надежда, что они могут быть восстановлены до пригодного для полетов состояния.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена обратился к конгрессменам с просьбой немедленно разрешить поставки турецкой стороне истребителей F-16. Обращение последовало после того, как Анкара дала зеленій свет на вступление Швеции в НАТО.