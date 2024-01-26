Падение Ил-76: РФ не дает согласия на проведение международного расследования, — ГУР (видео)

По словам представителя разведки Андрея Юсова, необходимо изучить крупные остатки самолета и детально осмотреть место крушения. Только после этого можно делать выводы, но Москва в этом не заинтересована.

Российская Федерация не дала согласие на то, чтобы после падения самолета Ил-76 в Белгородской области началось международное расследование всех обстоятельств. Об этом заявил в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МОУ) Андрей Юсов.

По его словам, накануне было проведено заседание Совета безопасности ООН, на котором было заявлено, что организация не может установить, были ли на борту российской авиации украинские военнопленные.

Никаких очевидных доказательств со стороны противника, которые подтверждали бы их версию событий, также предоставлено не было.

"Зато мы можем повторить и констатировать, что речь идет о военном самолете, который был задействован в перевозке российского оружия и вражеского личного состава неоднократно. И Россия не сообщала Украине, что этим самолетом будут транспортироваться украинские военнопленные. Что касается конкретных причин падения этого самолета, то, конечно, требование создания открытой международной комиссии логично и обоснованно", — заявил Андрей Юсов.

Отдельно представитель ГУР МОУ добавил, что для выяснения точной причины падения российского самолета необходимо изучить его крупные остатки, "черные ящики", а также внимательно осмотреть само место происшествия. В то же время Россия не нацелена рассматривать такой сценарий.

"На данный момент, как мы слышим, Россия отвергает возможность работы такой комиссии", — подытожил Андрей Юсов.

Напомним, также Андрей Юсов заявлял, что РФ не передавала Красному Кресту список пленных, которые якобы находились в самолете Ил-76. Российские власти скрывают от международных организаций фамилии украинцев, которых могли обменять 24 января, говорил представитель ГУР Минобороны.

25 января сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ расследует все обстоятельства происшествия, а ГУР выясняет судьбу военнопленных. Он также сказал, что Киев будет настаивать на международном расследовании.