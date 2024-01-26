"Там колоссальные разрушиения": в Харькове переименовали обстрелянную РФ улицу Пушкинскую, — мэр

По словам городского головы Игоря Терехова, изменение названия этого топонима является знаковым для города. Отныне улица будет носить имя украинского философа Григория Сковороды.

В Харькове переименовали 65 топонимов, названия которых были связаны с Россией и ее союзниками, в частности улица Пушкинская, которая пострадала от атак оккупантов, отныне называется ул. Об этом сообщили в Харьковском городском совете в Telegram.

Соответствующее решение приняли на внеочередной сессии горсовета, которая состоялась в пятницу, 26 января. По словам городского головы Игоря Терехова, переименование этого топонима является знаковым для города.

"На бывшей улице Пушкинской были прилеты, имеем там колоссальные разрушения, пострадали люди. Теперь она будет носить имя Григория Сковороды. Я благодарен, что депутатский корпус поддержал мое предложение", — отметил Игорь Терехов.

Кроме того, по решению горсовета переименовали еще ряд улиц, переулков и площадей:

ул. Короленко — на ул. Николаевскую;

ул. Омскую — на ул. Бахмутскую;

ул. Хабарова — на ул. Хладопромовскую;

ул. Псковскую — на ул. Трускавецкую;

и площадь Первого Мая — на площадь Ипподрома.

бывшая ул. Волжская будет называться ул. Пирятинской;

ул. Дагестанская — ул. Синевирской;

пер. Пермский — пер. Луцким;

ул. Пожарского — ул. Коммунальщиков;

ул. Смоленская — ул. Мукачевской;

переулок Николаева — переулок Олешковским;

ул. Ромена Роллана теперь будет носить имя Леся Курбаса;

переулок Адыгейский — Олега Гуцола;

ул. Бородиновская — Юрия Пояркова;

переулок Балашовский — Ивана Лещенкова;

ул. Кокчетавская — Сотника Костюченко;

ул. Уральская — Ивана Щоголева;

переулок Чкалова — Сергея Пархоменко.

Улица Григория Сковороды (бывшая Пушкинская): что известно

Улица Григория Сковороды — это одна из центральных улиц Харькова, длина которой составляет 5 километров. Пролегает улица от площади Конституции до района, примыкающего к ипподрому возле Центрального парка.

Первое название улицы — Большая Немецкая (1804). С 13 мая 1899 года по 26 января 2024 года была названа в честь русского поэта Александра Пушкина, однако 26 января 2024 года переименована в честь украинского философа, поэта, педагога Григория Сковороды.

Напомним, вечером 23 января Вооруженные силы Российской Федерации в третий раз за сутки совершили обстрел Харькова. По информации мэра города Игоря Терехова, в результате атаки пострадали семь человек.

Также утром 23 января ВС РФ ударили по гражданской инфраструктуре Харькова. По данным главы ОГА Олега Синегубова, в результате атаки был поврежден частный дом.

Через несколько часов оккупанты еще раз атаковали Харьков. Четыре попадания были зафиксированы в пригороде. Были повреждены жилые дома в частном секторе. В другом районе ВС РФ разрушили санаторную школу для больных детей. Одна из ракет также попала в газопровод.