Белорусская армия реально готова к вторжению: может ли это произойти, — Азаров (видео)

По словам Александра Азарова, белорусские военные находятся под сильным давлением российских офицеров и фактически теряют белорусскую идентичность.

Белорусская армия имеет реальную готовность ко вторжению в Украину, но военные не хотят участвовать в военных действиях. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал Александр Азаров, основатель инициативы белорусских силовиков против Лукашенко BYPOL.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину белорусская армия постоянно готовится к войне и имеет на сегодня реальную готовность.

"Лукашенко модернизировал вооружение, которое было получено из РФ, то есть речь идет о вооружении, которого раньше не было в Беларуси", — отметил Азаров.

Силовик подчеркнул, что белорусская армия находится под сильным давлением российской армии, особенно офицерского состава, которые делают из белорусских военных своеобразных зомби, то есть людей пророссийского мира.

"Люди фактически теряют свою белорусскую идентичность", — заверил Азаров.

По его словам, белорусская пропаганда направлена на то, чтобы граждане и военные Беларуси чувствовали себя такими же россиянами. Даже слово "Беларусь" — это якобы такой своеобразный диалект, что-то вроде, как сказал Лукашенко: белорус — это русский со знаком качества.

"Все идет к тому, чтобы объединить эти два народа в один", — констатирует силовик.

Относительно украинско-белорусской границы

Азаров отметил, что Силы специальных операций находились на границе с Украиной с начала войны.

"Но сейчас, по нашей информации, они снялись с места и вернулись к местам дислокации. А на границе преимущественно происходят разведывательные мероприятия и действия, то есть направляются подразделения радиоэлектронной борьбы, которые определяют, где на границах устанавливать локаторы, и т.д.", — рассказал Азаров.

На границу, по его информации, постоянно выезжают те или иные группы, которые контролируются белорусскими пограничниками.

"Однако реально армия подготовлена ко вторжению в Украину, но мы не считаем, что все же такое вторжение может произойти, поскольку это приведет к катастрофическим последствиям", — считает белорусский силовик.

И добавляет, что и сами белорусские военные, несмотря на давление, не хотят участвовать в непосредственных военных действиях на территории Украины.

Напомним, ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Беларусь готова к восстановлению "прагматического диалога" с государствами-членами НАТО, если те откажутся "от агрессивной риторики".