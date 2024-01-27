В центре Севастополя прогремели взрывы: что известно

У местных задрожали стекла в окнах от взрыва, а в небе заметили облако дыма. Оккупационные власти убеждают, что "все спокойно".

Утро 27 января началось в Севастополе во временно оккупированном Крыму со взрыва. Об этом сообщили в "Крым.Реалии".

Корреспондент рассказал, что утром в городе был слышен "громкий звук, похожий на ракетный запуск". После этого прогремел взрыв, от которого задрожали стекла в окнах. В медиа предположили, что их сотрудник слышал работу российской ПВО.

Публикация "Крым.Реалии" о взрыве в Севастополе Фото: Скриншот

Из соцсетей известно, что местные слышали "очень громкий" взрыв и видели облако дыма. Вероятно, взрыв в Севастополе прогремел примерно в 6:45.

Сообщение в чате местных жителей Севастополя Фото: Скриншот

Событие прокомментировал представитель оккупационных властей города Михаил Развожаев. Он заявил, что взрывы связаны с военными учениями.

"Громкие звуки, которые были слышны в центре города, — это военные проводили тренировку расчетов ППДО (противоподводно-диверсионной обороны, — ред.) со стрельбой из гранатометов", — написал Развожаев.

Он заверил, что в Севастополе "все спокойно".

Михаил Развожаев о взрывах в Севастополе Фото: Скриншот

Напомним, 24 января партизанское движение "Атеш" сообщило о прибытии российского большого десантного корабля (БДК) в Севастополь.

В Военно-морских силах ВСУ подтвердили, что в Севастопольской бухте пришвартовался подбитый "Оленегорский горняк". В войске рассказали, что БДК находится в ремонте и "ожидать от него каких-то очередных подвигов не стоит".