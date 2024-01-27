Российская ДРГ расстреляла двух людей в Сумской области

Начальник Сумской областной военной администрации призывает граждан эвакуироваться из приграничных регионов. 27 января россияне убили брата и сестру в одной из общин.

На Сумщине российская ДРГ расстреляла двух человек. Об этом сообщает ОВА в своем Telegram-канале.

Утром, 27 января 2024 года, вражеская разведывательно-диверсионная группа убила брата и сестру из Хотинской общины. Сообщается, что дом убитых находится в селе Андреевка, которое расположено в 5-километровой пограничной зоне.

Представители Сумской областной военной администрации выразили искренние соболезнования родным и близким погибших брата и сестры.

Кроме этого, они попросили людей из опасной зоны эвакуироваться в более безопасные места.

"В который раз обращаюсь к жителям 5-километровой зоны с просьбой об эвакуации. Этот процесс уже продолжается не первый месяц, помощь оказывается на каждом этапе", — обратился к гражданам начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх. Он добавил, что россияне продолжают убивать мирное население.

"Эвакуировавшись из опасных территорий, вы сохраните свою жизнь", — подчеркнул Артюх.

На Сумщине российская ДРГ расстреляла двух человек Фото: скріншот

Отметим, что в приграничной части Сумской области продолжаются боевые действия. Командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины Сергей Наев отмечал, что они представляют угрозу как для военных, так и для мирных граждан. Российские военные применяют различное оружие — артиллерию и авиацию. В частности, опасность представляют и вражеские диверсионные группы.

Напомним, Сергей Наев сообщил об опасности российских ДРГ на севере.

Также Фокус писал о том, что на Черниговщине российская ДРГ расстреляла водителя школьного автобуса.