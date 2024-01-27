Российская ДРГ расстреляла брата и сестру на Сумщине: появились новые детали (фото)

По данным следствия, родственники ехали из одного приграничного села в другое. Правоохранители возбудили дело о нарушении законов войны и умышленном убийстве.

В Сумскую область зашла российская диверсионная группа. Оккупанты убили двух мирных жителей. В Офисе Генерального прокурора 27 января сообщили, что начали расследование по поводу этого инцидента.

Сумская областная прокуратура возбудила дело о нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством. По данным следствия, утром 27 января российские бойцы обстреляли транспортное средство с гражданскими.

Под огонь попали 54-летний мужчина (водитель) и 68-летняя женщина (пассажирка), которые ехали в машине по дороге между двумя селами Хотинской общины Сумского района. Они оказались братом и сестрой, оба погибли.

"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела. Досудебное расследование осуществляется УСБУ в Сумской области", — добавили в Офисе генпрокурора.

Расстрелянная российской ДРГ машина Фото: Сумская областная прокуратура

Российская ДРГ убила гражданских: что уже известно

27 января в Сумской ОВА проинформировали, что в регионе российская ДРГ расстреляла брата и сестру из Хотинской общины. Сообщалось, что их дом находится в селе Андреевка — в 5 километрах от границы.

"В очередной раз обращаюсь к жителям 5-километровой зоны с просьбой об эвакуации. Этот процесс уже длится не первый месяц, помощь оказывается на каждом этапе", — подчеркнул руководитель обладминистрации Владимир Артюх.

Напомним, хакеры ГУР совершили кибератаку против компании IPL Consulting. Уничтожение ее данных ударит по десяткам российских компаний, работающих на "оборонку".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал сообщения о том, что ВС РФ готовят новое масштабное наступление.