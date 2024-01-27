Будут сбивать дроны: партизаны отыскали комплексы С-400 на подступах к Москве (карты)

Россияне разместили установку ПВО, чтобы защититься от возможных атак беспилотников, рассказали партизаны. Стоимость одной ракеты, которой будут бить по БПЛА — около 2 млн долл.

Российские военные разместили аппаратуру, необходимую для работы установки С-400, на территории гражданского объекта на северо-восточной окраине Москвы. На видео и фото заметили вышку, предназначенную для обнаружения и сопровождения целей, которые летят близко к земле. Информацию о дислокации сил ПВО россиян опубликовали партизаны из группы АТЕШ в Telegram-канале.

Партизаны рассказали, что обнаружили новый объект Минобороны РФ, расположенный на северо-восточной окраине Москвы возле станции метро "Белокаменная" в Богородицком районе.

ПВО ВС РФ в Москве — координаты Фото: Google Maps ПВО ВС РФ в Москве — месторасположение и карте Фото: Google Maps

Местность — бывший учебно-спортивный комплекс: гражданский объект, который отобрали военные и разместили там комплекс С-400 "Триумф".

О том, что на территории находится именно установка ПВО, свидетельствуют кадры видео, снятые прохожим. На какое-то мгновение из-за забора выглядывает предмет, похожий на вышку для обнаружения и сопровождения целей.

Часть комплекса С-400, обнаруженного в Москве Фото: Скриншот

В заметке АТЕШ объясняется, что территория, где могут быть размещены С-400, ограждена забором и тщательно охраняется. Также отмечается, что российское командование обеспокоено возможными угрозами для Москвы. Именно поэтому установки ПВО размещают в новых точках.

ПВО в Москве — вышка для С-400 ПВО в Москве — координаты ПВО в Москве — гражданский объект

С-400 "Триумф" — российский зенитно-ракетный комплекс среднего и большого радиуса действия, однако ракета для которого стоит около 2 млн долл. Как уверяют в ВС РФ, он способен сбивать любую воздушную цель — от самолета или баллистической ракеты до дрона. Чтобы обеспечить пуск зенитной ракеты, зенитная установка должна работать вместе с всевысотной РЛС и вышкой-антенным постом 92HE6.

С-400 "Триумф" ВС РФ — из чего состоит С-400 "Триумф" ВС РФ Фото: ТАСС

События в Москве — детали

Отметим, в 2023 году в Москву и Подмосковье около более десятка раз долетали беспилотники неизвестного происхождения. Например, произошла атака БПЛА в сентябре — информацию подтвердил мэр российской столицы Сергей Собянин. В ноябре обломки БПЛА, сбитого силами ПВО ВС РФ, упали на шоссе под Москвой: чтобы их собрать, спецслужбы перекрыли дорогу. Украинский военный и основатель A.Drones Юрий Касьянов рассказал, что общая стоимость запущенных по столице РФ дронов — около 5 млн долл., но противник понес гораздо большие потери.

Напоминаем, 14 января ВСУ попали по самолету дальней радиолокационной разведки А-50 над Приазовьем. Чтобы достать до него, украинским ракетам пришлось преодолеть около 100 км. В ночь с 20 на 21 января БПЛА долетели до Ленинградской области и попали в нефтеперерабатывающий завод.