Украина и РФ не могут объяснить, что на самом деле произошло с упавшим Ил-76, — Буданов

По словам руководителя ГУР, в позиции Москвы, которая обвиняет Киев в поражении самолета, существует ряд непонятных факторов — почему россияне скрывают трупы.

Ни российская ни украинская сторона не может ответить на вопрос, что на самом деле произошло во время катастрофы военно-транспортного самолета ВКС РФ Ил-76, который разбился на территории Белгородской области 24 января. Такое заявление сделал 27 января руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"К сожалению, надо констатировать что то, что там произошло до конца не может ни одна сторона ответить", — заявил глава ГУР.

По его словам, позиция России вполне понятна, так как Москва в происшедшем обвиняет Киев, однако для такой позиции существует ряд непонятных факторов. Прежде всего российская сторона не показала поля, которые усеяны трупами и останками погибших, чтобы таким образом максимально обвинить Украину.

Также непонятно, продолжает Буданов, что если действительно события развивались именно так, как представила Москва, то возникает вопрос — почему россияне скрывают жертвы катастрофы.

"Если это произошло, как утверждают в Российской Федерации, то почему Россия скрывала несколько дней по состоянию на сейчас и скрывает дальше трупы. Она же должна была показываться на весь мир: "Смотрите, украинцы убийцы", но нет трупов, ничего нет", — подчеркнул Буданов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин обвинил в катастрофе Ил-76 в Белгородской области Украину. По его словам, Главное управление разведки знало об обмене военнопленными, и всего было запланировано обменять 190 человек.

В свою очередь 25 января представитель Украины при ООН Кристина Гайовишин на заседании Совбеза заявила, что Украина не была проинформирована о количестве и типе транспорта, используемого для перевозки заключенных. Она добавила, что такие самолеты являются законной военной целью для Вооруженных сил Украины.