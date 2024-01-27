Мобилизация женщин: в Верховной Раде объяснили, есть ли такой пункт в законопроекте

По мнению народного депутата от "Слуги народа" Евгения Чернева, для нужд армии достаточно мужчин, которым могут снизить возраст мобилизации до 25 лет.

В законопроекте №10378 о внесении изменений в систему мобилизации четко указано, кто именно является ресурсом для мобилизации и кому могут вручить повестку. Женщины, согласно существующему тексту документа, военнообязанными не являются. Нардепы не внесли предложений, о которых упоминала народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун. О некоторых аспектах законопроекта заместитель главы комитета по нацбезопасности, народный депутат от партии "Слуга народа" Егор Чернев рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

Чернев пояснил, что в законопроекте №10378, который вскоре будут рассматривать нардепы, указано, что под мобилизацию могут попасть только мужчины в возрасте от 27 до 60 лет. То есть в тексте нет понятия "граждане Украины", который объединяет и мужчин, и женщин. Подобную формулировку поддерживает президент Украины Владимир Зеленский, а также народные избранники, заявил политик.

"И так оно и будет оставаться. И позиция президента, позиция комитета и позиция в принципе, я думаю, большинства парламентариев в том, что не нужно сегодня добавлять женщин к мобилизационному ресурсу".

По мнению парламентария, возможно снижение возраста мобилизации мужчин до 25 лет. Тогда у Украины будет достаточное количество мужчин, и призывать в армию женщин просто нет необходимости.

"Я думаю, будет достаточно мужчин для того, чтобы закрыть все потребности, которые есть у Генштаба, и выполнить все задачи", — сказал Чернев.

Объяснение Егора Чернева по мобилизации женщин — ориентировочно в 7:55:06 от начала трансляции

Мобилизация в Украине — вопрос повесток для женщин

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции 19 декабря 2023 года заявил, что не поддерживает предложение мобилизовать в ряды ВСУ женщин.

Между тем в Минобороны только 27 декабря 2023 года сертифицировали первый женский бронежилет, созданный с учетом особенностей женской фигуры. Бронежилет утвердили на втором году войны, хотя в армии находится около 60 тыс. женщин, из них 40 тыс. — на боевых должностях.

Военная Елена Рыж в интервью, опубликованном "Суспільним" 24 января, также вспомнила о мобилизации. Она объяснила, что мужчинам нужно справиться со своими страхами, а для женщин, для начала, упростить путь в армию. Например, чтобы стать военной, женщина должна иметь отношение от части — ее не мобилизуют после добровольного появления в ТЦК.

Напоминаем, народный депутат Инна Совсун 27 января обосновала мнение о мобилизации обоих полов. Политик ссылалась на статью Конституции Украины, в которой указано, что защита Родины — обязанность всех граждан, а значит — это касается и женщин, и мужчин.