РЭБ "окопного" типа: в РФ запустили в серию нового убийцу дронов (видео)

Бойцы окрестили такой девайс "сковородкой". Он имеет прямоугольную форму и может подавить беспилотник, который находится в зоне прямой видимости, на дистанции до 500 км.

На восточном фронте Украины замечены оригинальные устройства, которые применяются для подавления беспилотников. Фактически, это портативная система радиоэлектронной борьбы, которая доступна буквально каждому пехотинцу, из-за чего ее называют "РЭБ окопного режима". Об этом в соцсетях рассказал украинский военнослужащий.

По словам автора видео, устройство появилось у противника, из-за чего украинские защитники теряют свои БПЛА, которые попали в зону прямой видимости. Сам девайс имеет прямоугольную форму и рукоятку, поэтому бойцы на фронте назвали его "сковородкой" или "глушилкой для дронов".

"Здесь есть встроенный аккумулятор и есть разные диапазоны. То есть работает он по каналу управления и GPS. И они есть двух типов", — рассказал боец.

По его словам, существуют более простые устройства, которые постоянно излучают помехи. А есть более эффективные, которые сперва засекают беспилотник, после чего точечно воздействуют на него. Причем дальность воздействия находится в пределах 300-500 метров.

"Первый тип работает с детекцией дронов, после выявления дрон можно подавить. И второй режим — это когда устройство излучает все время — он постоянно глушит дроны", — говорит автор видеоролика.

Одна из проблем таких устройств, отметил боец, заключается в том, что россияне начали их производить серийно, и теперь такие девайсы могут разойтись по всем фронтам. По его мнению, это может привести к массовым потерям дронов у ВСУ, поскольку "окопную РЭБ" почти нереально засечь и уничтожить, в отличие от стационарных систем.

Единственным решением может стать повышение энергетики линий, применяя антенны для усиления сигнала, подытожил военнослужащий.

Напомним, 26 января бойцы Сил обороны уничтожили станцию помех Р330Ж и Д30 в районе Челбурды, Херсонской области, с помощью нового дрона украинской разработки.