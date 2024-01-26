"Это просто фурор": новый дрон ВСУ уничтожил станцию помех Р330Ж в Херсонской области (видео)

У очередного новшества украинских инженеров пока только кодовое название, но он уже уничтожил на передовой и гаубицу Д30. Подробности нового летательного аппарата не раскрываются.

Related video

Украинские защитники уничтожили станцию помех Р330Ж и Д30 в районе Челбурды Херсонской области с помощью нового дрона украинской разработки. Об этом сообщает Telegram-канал "Николаевский Ванек".

Беспилотник с непечатным кодовым названием — "Пи**дюк" — применила группа "Грома" Романа Костенко.

Сообщается, что это очередное новшество украинских инженеров, но подробности нового летательного аппарата пока не раскрываются. По словам автора публикации, это "самое лучшее, что за последнее время слышал и видел".

"Я не знаю кто и как придумал это название, но это просто фурор", — говорится в посте.

Напомним, что, по данным Reuters, после пожара и удара украинских дронов в Туапсе единственный НПЗ на черноморском побережье РФ остановил свою работу.

Также сообщалось, что пилоты FPV-дрона ВСУ нанесли удар по двум российским военным, которые подрались в кустах.

Руководитель БФ Dignitas Любовь Шипович рассказала, что украинцы выстраиваются в очереди, чтобы собирать дроны для ВСУ. Желающих больше 10 тысяч. По словам Шипович, 80% беспилотников "кустарного" производства получаются удовлетворительного качества и могут наносить урон технике и живой силе ВС РФ.