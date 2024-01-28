79 столкновений, поражение живой силы врага на всех направлениях: ситуация на фронте 28 января (карты)

Под артиллерийский огонь российских оккупантов попали более 100 населенных пунктов в 9 областях Украины — Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской.

За прошедшие сутки украинские войска продолжили расширение плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области, а авиация ВС ВСУ поразила четыре района сосредоточения живой силы противника. Об этом сообщает в своей утренней сводке 28 января Генеральный штаб ВСУ.

Украинские бойцы отразили 14 атак противника на Марьинском направлении. Всего за сутки произошло 79 боевых столкновений. Враг совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также нанесено 3 ракетных и 8 авиаударов с применением ударных дронов типа Shahed-136/131.

В результате российских террористических атак погибли и ранены мирные граждане. Разрушены и повреждены частные жилые и многоквартирные дома, а также другая гражданская инфраструктура. Под артиллерийский огонь попали более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Фото: ISW

Оперативная обстановка по направлениям

Волынское и Полесское направления: без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления: противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброску наших войск на другие направления, где может возникнуть угроза, наращивает плотность минных полей вдоль государственной границы в Белгородской области (РФ).

Купянское направление: бойцами ОСГ "Хортица" отражены 7 атак врага у Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

Лиманское направление: украинские воины отбили 11 атак оккупантов под Терновым, Ямполевкой, Торским Донецкой области и Белогоровкой Луганской области.

Бахмутское направление: Силы обороны отразили 7 атак противника в населенных пунктах Ивановское и Клещеевка Донецкой области.

Фото: ISW

Авдеевское направление: ОСГ "Таврия" продолжает сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Украинские военные стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 вражеских атак возле Степного, Авдеевки и еще 17 атак вблизи Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области.

Фото: ISW

Марьинское направление: украинские бойцы продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 14 атак.

Фото: ISW

Шахтерское направление: украинскими защитниками отражены 3 атаки оккупантов южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

Фото: ISW

Запорожское направление: наши воины отразили атаку врага западнее Вербового Запорожской области.

Фото: ISW

Херсонское направление: Силы обороны продолжают расширять плацдарм. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия. В то же время наши воины продолжают активно наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Фото: ISW

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 артиллерийскому средству и 2 складам боеприпасов противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 382 110 оккупантов.

Фото: Генштаб ВСУ

Ранее Фокус рассказывал, что враг разработал новые химические гранаты. Наполняют их опасным веществом хлорацетофеноном.

В Генштабе ВСУ также заявили, что россияне используют против ВСУ гранаты РГ-ВО, которые могут убить личный состав в блиндаже в течение 5 минут. Найденные боеприпасы свидетельствуют о том, что они были изготовлены в РФ в 2023 году.

25 января аналитики ISW также сообщили, что Кремль сменил командующих, которые ведут наступательные действия на Донецком отрезке фронта.