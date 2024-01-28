Залетел прямо под башню: 71 бригада ДШВ благодаря FPV-дрону уничтожила танк Т-80 (видео)

Украинские военные намекнули, что экипаж российской тяжелой бронетехники в результате попадания не выжил.

Украинские защитники успешно применили FPV-дрон против российского танка Т-80. Об этом сообщила пресс-служба 71 отдельной егерской бригады ДШВ в Facebook.

Оператор направил дрон прямо под башню. В результате тяжелую бронетехнику фактически разорвало изнутри. В заметке намекнули, что экипаж не выжил.

"Точное попадание FPV-дрона не оставило шансов вражескому танку", — отметили бойцы.

Уничтожение техники РФ

ВСУ 22 января уничтожили миномет "Тюльпан" и почти 400 россиян. Силы обороны в целом ликвидировали 7 танков, 13 артсистем и 37 беспилотников. Также попали в склад боеприпасов и один важный объект противника.

В 14-й бригаде ВСУ 26 декабря уничтожили танки РФ. Княжеские воины подошли к заданию креативно и масштабно. Воины волынской бригады сумели зафиксировать вражескую бронетехнику, которую российские оккупанты пытались спрятать, и впоследствии обезвредили.

ВСУ также уничтожили важный узел связи россиян дронами-бомберами. Сначала аэроразведчики поразили узел связи, который российские военные разворачивали на местности еще днем. В темное время суток к обозначенному квадрату прилетел беспилотник-бомбер и уничтожил дорогую технику оккупантов, осуществив несколько сбросов боеприпасов за два захода.

Украинские воины 23 января с помощью беспилотника ликвидировали на Авдеевском направлении российский танк Т-80. Тяжелая бронетехника выдвинулась прикрывать штурмовую группу оккупантов, которая атаковала позиции Сил обороны, но была уничтожена украинским оператором БПЛА. Для того чтобы защитить бронированную машину от атаки дронов, оккупанты оснастили ее "мангалом" — специальным навесом, который должен был уберечь от поражения БПЛА уязвимую часть танка — башню.

Напомним, 25 января военные ВСУ с помощью дрона освободили из плена РФ украинского бойца. Украинские аэроразведчики с помощью беспилотника не только уничтожили часть российской штурмовой бригады, но и помогли освободиться из плена и добраться до безопасного места украинскому бойцу.