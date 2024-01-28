В Полтаве и области 28 января прогремели взрывы, — СМИ

Руководитель Полтавской ОГА Филипп Пронин призвал жителей области находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Жители Полтавского и Кременчугского районов вечером 28 января начали сообщать, что слышали взрывы. Об этом информирует "Суспільне".

Взрывы прозвучали во время воздушной тревоги. Их могло быть несколько.

Руководитель Полтавской ОГА Филипп Пронин в Telegram призвал жителей области находиться в укрытиях до отбоя. Подробности он не огласил.

"Сохраняем спокойствие и верим в Силы обороны", — отметил чиновник.

В 20:40 он сообщил, что второй день подряд враг атаковал Полтавскую область. По предварительной информации снова есть попадание в промышленный объект в Кременчугском районе. Подробности чиновник пообещал объявить позже.

Обстрелы Украины 28 января и последствия

В Харьковской области четверо гражданских получили ранения в результате обстрелов войск РФ. В МВД 28 января сообщили, что российские захватнические войска наносили удары по населенным пунктам Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. На территории города Купянск повреждено кладбище в результате российской атаки.

Руководитель Главного Управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что ранения получили трое мужчин и одна женщина. Вражескими боеприпасами, по его словам, были повреждены 13 частных домов, два частных автомобиля и кладбище.

Войска РФ 28 января убили последнего жителя села в Сумской области. Гражданин находился в селе Степок, расположенном недалеко от границы с Российской Федерацией, рядом с гуманитарным пунктом пропуска "Покровка–Колочиловка". Жертвой обстрела оказался 60-летний мужчина, который ранее отказался от эвакуации из села.

Напомним, пограничники 28 января рассказали, какие области чаще всего атакуют диверсанты России. С начала января только по северным пограничным областям — Сумской, Черниговской и Харьковской — российские оккупанты совершили более 1800 обстрелов.