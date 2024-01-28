Какие области чаще всего атакуют диверсанты России, — ГПСУ (видео)

ГПСУ устанавливают видеокамеры на северных границах Украины с целью круглосуточного наблюдения за ситуацией и обстановкой на государственной границе и прилегающих территориях.

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Российские войска ежедневно обстреливают приграничные области и активизируют мероприятия диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территории Украины. Об этом сообщил 28 января в эфире телемарафона "Єдині новини" спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

Он подчеркнул, что с начала января только по северным приграничным областям — Сумской, Черниговской и Харьковской — российские оккупанты совершили более 1800 обстрелов.

Кроме того, зафиксирована активизация попыток прорыва украинской государственной границы в этих регионах, но особенно страдает от этого Сумская область. Активно ведут себя оккупанты и на Харьковщине. А вот в Черниговской области, по словам Демченко, активность ДРГ уменьшилась.

"Вражеские ДРГ — это угроза не только для Сил обороны, но и для мирных жителей", — добавил спикер.

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В эфире телемарафона сообщили также, что украинские пограничники устанавливают видеокамеры на северных границах Украины с целью круглосуточного наблюдения за ситуацией и обстановкой на государственной границе и прилегающих территориях. Изображение будет передаваться через современные средства связи сразу в центр управления пограничной службы.

Напомним, что утром в субботу, 27 января, российская разведывательно-диверсионная группа расстреляла брата и сестру из Хотинской общины Сумской области.

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