Які області найчастіше атакують диверсанти Росії, — ДПСУ (відео)

ДПСУ встановлюють відеокамери на північних кордонах України з метою цілодобового спостереження за ситуацією та обстановкою на державному кордоні і прилеглих територіях.

Related video

Російські війська щодня обстрілюють прикордонні області та активізують заходи диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) на території України. Про це повідомив 28 січня в ефірі телемарафону "Єдині новини" речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

Він підкреслив, що з початку січня тільки по північних прикордонних областях — Сумській, Чернігівській і Харківській — російські окупанти здійснили понад 1800 обстрілів.

Крім того, зафіксовано активізацію спроб прориву українського державного кордону у цих регіонах, але особливо потерпає від цього Сумська область. Активно поводяться окупанти і на Харківщині. А от у Чернігівській області, за словами Демченка, активність ДРГ зменшилася.

"Ворожі ДРГ — це загроза не лише для Сил оборони, а й для мирних жителі", — додав речник.

Дивитися з 2:36:45

В ефірі телемарафону повідомили також, що українські прикордонники встановлюють відеокамери на північних кордонах України з метою цілодобового спостереження за ситуацією та обстановкою на державному кордоні і прилеглих територіях. Зображення передаватиметься через сучасні засоби зв’язку відразу у центр управління прикордонної служби.

Нагадаємо, що вранці у суботу, 27 січня, російська розвідувально-диверсійна група розстріляла брата та сестру з Хотіньської громади Сумської області.

Важливо

Загроза з Півночі. Чому в українському прикордонні почастішали російські ДРГ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував повідомлення про те, що ЗС РФ готують новий масштабний наступ.