В Харьковской области четверо гражданских получили ранения в результате обстрелов войск РФ, — МВД (фото)

Российские захватнические войска наносили удары по населенным пунктам Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

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В результате российских обстрелов четверо гражданских получили ранения. Об этом в Telegram сообщили в МВД.

Захватнические войска наносили удары по населенным пунктам Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. На территории города Купянск повреждено кладбище в результате российской атаки.

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На местах событий работали следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники. Сейчас специалисты ликвидируют последствия атаки.

Руководитель Главного Управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко в Facebook сообщил, что ранения получили трое мужчин и одна женщина. Все гражданские — в возрасте от 41 до 76 лет. Вражескими боеприпасами, по его словам, были повреждены 13 частных домов, два частных автомобиля и кладбище.

Он отметил, что враг и в дальнейшем будет терроризировать мирное население Харьковской области. Тимошко призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и не выкладывать в соцсети видео попаданий вражеских ракет.

Фото: прес-служба МВС

Ситуация в Харьковской области от Генштаба ВСУ

В зоне ответственности ОСУВ "Хортиця", как сообщили в отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 28 января, украинскими защитниками на Купянском направлении было отражено 7 атак. Враг осуществлял наступления возле Синьковки, Табаевки Харьковской области, а также Стельмаховки, расположенной на Луганской области.

На Слобожанском и Северском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Российские войска проводят активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области РФ.

Напомним, ВСУ 23 января применили FPV-дрон против российского танка. Ликвидация техники, по информации аналитиков, произошла на территории Донецкой области.