На Харківщині четверо цивільних зазнали поранень внаслідок обстрілів військ РФ, – МВС (фото)

Російські загарбницькі війська завдавали удари по населених пунктах Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

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Внаслідок російських обстрілів четверо цивільних отримали поранення. Про це у Telegram повідомили в МВС.

Загарбницькі війська завдавали удари по населених пунктах Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. На території міста Куп'янськ пошкоджений цвинтар внаслідок російської атаки.

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На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Наразі фахівці ліквідують наслідки атаки.

Керівник Головного Управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко у Facebook повідомив, що поранення отримали троє чоловіків і одна жінка. Усі цивільні – віком від 41 до 76 років. Ворожими боєприпасами, з його слів, було пошкоджено 13 приватних будинків, два приватних автомобілі та цвинтар.

Він наголосив на тому, що ворог й надалі тероризувати мирне населення Харківщини. Тимошко закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги та не викладати в соцмережі відео влучань ворожих ракет.

Фото: Пресслужба МВС

Ситуація на Харківщині від Генштабу ЗСУ

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", як повідомили у звіті Генерального штабу Збройних сил України від 28 січня, українськими захисниками на Куп’янському напрямку було відбито 7 атак. Ворог здійснював наступи біля Синьківки, Табаївки Харківської області, а також Стельмахівки, що розташована на Луганщині.

На Слобожанському та Сіверському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Російські війська проводять активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області РФ.

Нагадаємо, ЗСУ 23 січня застосували FPV-дрон проти російського танка. Ліквідація техніки, за інформацією аналітиків, відбулася на території Донецької області.