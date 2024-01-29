Украина получила мостоукладчики AVLB на базе американских M60 (фото)

При определенных условиях комплекс способен выдержать танк Abrams M1A2 SEPv3 нынешнего поколения, который весит около 72 тонны

Украинские войска получили первые мостоукладочные комплексы на базе танков M60 Patton времен холодной войны — Armored Vehicle Launched Bridges (AVLB), о поставках которых США объявили в марте 2023 года. Техника была замечена на вооружении 5-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины, сообщили 27 января обозреватели Defence Blog.

Согласно информации Госдепартамента США, всего Украина получила в общей сложности 18 бронированных мостоукладчиков на базе танковой платформы M60. Эти универсальные AVLB способны разводить мосты длиной до 18 метров, в зависимости от конкретной конфигурации моста, с максимальной грузоподъемностью до 60 тонн.

Первоначальная версия M60 AVLB выпускалась с 1963 по 1967 год. Многие шасси для M60A1 AVLB были переделаны из танков M60A2 Patton и подверглись значительным модификациям, чтобы служить в качестве мостоукладчиков с 1987 по 1996 год.

Мостоукладчик M60 AVLB украинских военных. Источник: MilitaryLand

Сам мост предназначен для хранения в сложенном положении, пока машина находится в пути, а при необходимости его можно развернуть с помощью механизма подъема моста.

Оригинальная конструкция моста имеет длину около 18 метров и ширину до 4 метров. С годами появились усовершенствованные версии этих мостов, отличающиеся в первую очередь повышенной грузоподъемностью.

Мостоукладчик M60 AVLB

Что касается нагрузки, то мостовая система AVLB способна выдержать вес танка Abrams M1A2 SEPv3 нынешнего поколения, который весит около 72 тонны, но это достижимо только при условии преодоления промежутка шириной не более 14 метров.

Ранее сообщалось, что республика Кипр объявила о намерении заменить в своих вооруженных силах постсоветские танки Т-80У, Речь идет о 82 машинах, часть которые может быть предоставлена Украине.