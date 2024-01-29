Украина расширила плацдарм на левом берегу Херсонщины, — Гуменюк (видео)

По словам Натальи Гуменюк, несмотря на более защищенные позиции ВС РФ и численное преимущество украинские военные продвигаются вперед.

Украина продолжает держать плацдарм на левом берегу Днепра. Пресс-секретарь объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга рассказала о продвижении украинских сил на оккупированной части Херсонской области.

По словам спикера, на левом берегу Херсонской области у российских оккупантов более укрепленные позиции, чем украинские и самой живой силы больше. На стороне оккупантов также тыл, который может обеспечивать ВС РФ, а за спинами украинских защитников — Днепр.

"На сегодня можем констатировать - наша работа имеет результат. Есть расширение плацдармов, но надо осознавать, что линия фронта очень гибкая", — заявила Наталья Гуменюк.

Украинские военные расширили плацдарм на левобережье Фото: скриншот

Также она добавила, что оккупационные силы в последние дни возобновили штурмовые действия. Только за минувшие сутки было зафиксировано восемь штурмов, украинские военные всех их отбили, враг отступил на свои позиции с потерями. По данным Гуменюк, было уничтожено 105 оккупантов. ВС РФ нарастили применение FPV-дронов в Херсонской области.

Напомним, в ОК "Юг" 18 января опровергли заявление, что ВСУ якобы выбили из Крынок.

11 января СМИ объяснили, почему ВС РФ не удается отбить Крынки.