"Амбициозный и настоящий": на фронте погиб известный украинский актер (фото)

Еще летом 2023 года актер Владимир Фединчук читал стихи Леси Украинки. В декабре 2023 года он взял в руки автомат, надел военную форму и пошел воевать против российских захватчиков.

В боях на Донетчине погиб актер Коломыйского академического драматического театра имени Ивана Озаркевича и Ривненского академического музыкально-драматического театра, участник народного ансамбля танца "Сварга" Владимир Фединчук. Еще весной и летом 2023 года он играл в театре и участвовал в конкурсе на лучшего чтеца стихов Леси Украинки. Погиб в январе, опубликовав последнее сообщение в соцсети о помощи ВСУ. О смерти актера хореограф ансамбля "Сварга", заслуженный деятель искусств, Мирослава Воротняк сообщила в Facebook.

Воротняк написала, что погиб "жизнерадостный, амбициозный, доброй души воин". Автор сообщения написала слова скорби по погибшему актеру.

"Невозможно заживить боль и горечь от потери. Но пусть добрые, светлые воспоминания о покойном защитнике станут сильнее смерти и навсегда останутся в памяти родных, коллег, друзей, боевых побратимов, всех, кто знал его".

Некоторые детали о гибели воина и актера рассказал мэр Ривне Александр Третьяк. По его словам, Фединчук погиб в селе Михайловка Донецкой области. Дата смерти 22 января 2024 года.

"К сожалению, погибают лучшие из лучших, актеры, ученые, спортсмены, педагоги, теряем цвет нации", — написал Третьяк в заметке Facebook.

О смерти актера также говорится в скорбных сообщениях на страницах Facebook Коломыйского и Ривненского театров.

"Талантливый, искренний, жизнерадостный, амбициозный, настоящий... Он был невероятным человеком! Это невосполнимая потеря.... Володя навсегда в наших сердцах и памяти", — говорится в заметке на странице Коломыйского академического драматического театра им.

На странице Ривненского театра лаконично написали скорбные теги "#Наш_Герой, #НаЩиті". Также опубликовали ряд фотографий актера Владимира Фединчука.

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Фединчук последнее сообщение в соцсети опубликовал 21 января — за сутки до гибели. Воин разместил видео с заседания Ривненского горсовета, на котором обсуждали выделение средств на поддержку Сил обороны. Просил всех "прислушаться и вслушаться" к словам спикера, который стыдил депутатов за дискуссии.

Первая фотография Фединчука в военной форме опубликована 24 декабря 2023 года. Еще летом он стал победителем конкурса чтецов стихов Леси Украинки, в апреле — играл в спектакле, в сентябре — фотографировался со свадебным тортом.

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Владимир Фединчук — детали биографии

Владимир Фединчук родился 20 декабря 1992 года — место рождения на страницах с его биографией не указали. Подросши, получил театральное образование в Теребовле и с 2011 по 2023 годы работал в театрах: сначала — в Коломыйском академическом драматическом театре им. Озаркевича (с 2011 по 2016), затем — в Ровенском академическом музыкально-драматическом театре. Также принимал участие в выступлениях народного ансамбля танца "Сварга". Женат — жену зовут Татьяна, на ее странице Facebook нет информации о смерти мужа.

Роли, сыгранные 31-летним Владимиром в Ровенском театре:

"Зернохранилище" — Воробей;

"Энеида" — Эней;

"Скрудж. Рождественская история" — Скрудж в молодости.

По информации на портале театра можно насчитать 22 театральные постановки, в которых он принимал участие с 2016 по 2023 гг.

Напоминаем, ранее Фокус писал о гибели других украинских актеров. 24 декабря стало известно о гибели на войне звезды сериалов "Маэстро" и "СуперКопы" Богдана Колесника. В тот же день сообщили о смерти 24-летнего актера "Молодого театра" Романа Новака — попал в ДТП.