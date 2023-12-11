16 звезд шоу-бизнеса, которые погибли на фронте в 2023 году

Война в Украине продолжается уже второй год и ежедневно украинская армия несет потери своих воинов. После 24 февраля 2022 года состав украинских военнослужащих пополнили не профессионалы, а обычные украинцы, среди которых актеры, певцы, писатели, футболисты, юристы, повара и и другие.

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Каждый из них каждый день рискуя жизнью защищает украинские земли. К сожалению, многие из них уже не вернутся домой живыми. Фокус решил подготовить подборку имен известных актеров, ведущих, музыкантов и других, которые погибли на фронте за последний год.

Сергей Иваненко Фото: Зміст

Так, 13 марта стало известно о смерти участника Лиги смеха Романа Иваненко, который был в плену российских оккупантов.

В конце марта стало известно о смерти актера Антона Прасоленко, который умер в больнице от полученных ранений. Известно, что воевал он в восточном направлении.

О смерти сценариста фильма "Незламна" Леонида Корина стало известно 1 мая. Известно, что погиб он во время штурма в Бахмуте.

9 мая на фронтепогиб художник-декоратор Владимир Черный, который ранее работал над декорациями фильма "Памфир". Жизнь мужчины оборвалась во время выполнения задания.

Иван Кузьминский Фото: Бердичевский городской совет

17 мая стало известно о смерти 39-летнего Ивана Кузьминского, который работал режиссером на детском телеканале "Малятко TV". Он погиб во время боев на Луганщине возле населенного пункта Диброва.

В конце июня, 28 числа, стало известно о смерти Андрея "Крис" Чепиля, который был участником кавер-групп Frisson Band и Smerichka, а также трембитарем в фолькгруппе "КораЛЛи". Погиб он во время выполнения боевого задания, а именно во время штурма на Запорожском направлении.

Филипп Виннер Фото: Facebook/PhilipWinner189

В возрасте 31 год оборвалась жизнь украинского актера "ЧЕсного Театра" Филиппа Виннера, который воевал на Донецком направлении во время выполнения боевого задания. О его смерти стало известно в начале июля.

В конце июля оборвалась жизнь 29-летнего актера Евгения Светличного, который сыграл роль Карася в фильме "Носорог". Погиб во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении 19 июля.

Также о смерти актера известного ролью в сериале "Крепостная" Алексея Хильского стало известно 17 августа. Известно, что он воевал на Запорожском направлении.

Савелий Федан Фото: Соцсети

В конце августа также стало известно о смерти участника известного талант-шоу "Х-Фактор" Савелия Федана. Парню было всего 21 год он был родом из Энергодара.

В конце октября стало известно о смерти Михаила Балахтаря, который был участником группы "Сердечный приступ". Известно, что мужчина был барабанщиком в группе.

Максим Петренко Фото: Facebook

В ноябре стало известно о смерти украинского писателя Максима Петренко. Летом 2022 года стало известно о его исчезновении. Все это время он считался без вести пропавшим. Одна в начале ноября экспертиза нашла совпадение в ДНК и подтвердила его смерть.

Также война унесла жизнь участника шестого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Николая Молотова. Произошло это в начале ноября. Ему было 71 год. Он работал инструктором. Мужчина положительно влиял на своих собратьев и часто объяснял молодым бойцам все правила поведения на фронте.

В начале декабря стало известно о смерти харьковского актера театра "Публицист" Антона Романченко. Он погиб в бою под Авдеевкой. Официально мужчина считается без вести пропавшим, однако его побратимы подтвердили смерть актера.

Василий Кухарский актер Фото: Из открытых источников

В 42-годаоборвалась жизнь Василия Кухарского, который сыграл роли в "Максим Оса и золото Песиголовца" и "Толока". Известно, что актер скончался в больнице после полученных ранений. Врачи три месяца боролись за его жизнь, одна спасти его не удалось.

Андрей Павленко Фото: https://www.facebook.com/darya.orekhova.3

На войне также погиб украинский актер и режиссер Андрей Павленко. Его жизнь оборвалась 10 декабря 2023 года. В какой именно точке служил актер и при каких обстоятельствах погиб пока не известно. Известно, что актер имел в своем активе более полусотни удачных ролей в сериалах и фильмах. Среди известных "Женский доктор", "Возвращение Мухтара", "Исцеление любовью".