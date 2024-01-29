В Донецкой области ударили по отделению оккупационной "полиции": что известно

По данным медиа, здание атаковали неизвестные. В результате удара пострадали служебные машины, которые восстановить теперь невозможно.

Во временно оккупированном городе Ясиноватая в Донецкой области подвергся атаке вражеский "отдел полиции". Повреждены само здание и несколько служебных машин. Об этом со ссылкой на неназванные источники 29 января сообщили в медиа ASTRA.

Инцидент в захваченном городе произошел 28 января. Неизвестные обстреляли так называемое "отделение МВД РФ", которое находится на улице Октябрьской. До оккупации в том же здании работала украинская полиция.

Ясиноватая на карте боевых действий Фото: Deep State

В результате атаки повреждены два кабинета "полицейских" и выбило окна в здании. Кроме того, повреждения получили четыре служебных авто, которые были припаркованы возле "ведомства". В медиа отметили, что речь идет о двух "ВАЗах", одном Renault и одном "ЗАЗе".

"Машины восстановлению не подлежат. Предварительно пострадавших нет", — добавили авторы контента.

Публикация в медиа об атаке по отделению оккупационной "полиции" Фото: Скриншот

Напомним, в Defense Express проинформировали, что Россия обновила дроны-камикадзе типа Shahed. Боевая часть вражеского беспилотника получила кумулятивный и зажигательный эффекты. Индекс этой части теперь обозначается "БТС-52", что является дальнейшим развитием "МСНИ".

Представитель Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо оценил шансы на успех российских оккупантов под Купянском. Он сообщил, что в течение суток защитники отбили десяток вражеских атак на этом направлении.