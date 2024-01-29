Польские военные показали самые современные образцы отечественной артиллерии (фото)

8-й артиллерийский полк представил системы залпового огня Homar-K и варианты бронемашин Waran с разведывательно-ударной системой Gladius, которая оснащена двумя видами БПЛА.

Польский артиллерийский полк в Нова-Дембе представил обозревателям самые современные образцы вооружения. В их числе бронемашины Waran с элементами разведывательно-ударной системы Gladius и пусковые установки РСЗО Homar-K. Соответствующие фото были опубликованы 27 января в Defence 24.

Авторы материала пишут, что 8-й артиллерийский полк также стал первым в польских вооруженных силах, получившим элементы разведывательно-ударной системы Gladius с машинами Waran в двух вариантах: мобильная пусковая установка и командные пункты с входящими в их состав беспилотниками.

Батарейный модуль беспилотных поисково-ударных систем Gladius используется для воздушной разведки и нанесения ударов, выполняемых специализированными БПЛА. Он может использоваться как в составе батарейной группировки, так и в составе автономных взводов и отделений, поддерживающих другие подразделения сухопутных войск.

Полськая бронемашина Waran

Полськая бронемашина Waran

Существует две основные разновидности дронов, создаваемых в рамках системы Gladius. Первый вариант — FT-5, предназначенный для выполнения разведывательных задач. Дрон оснащен различными сенсорами для обнаружения и отслеживания объектов в видимом и радиоизлучающем диапазонах. Второй вариант представляет собой барражирующий боеприпас с различными типами боеголовок.

Беспилотник FT-5

Беспилотник BSP-UT

"Система является полностью польской разработкой. Все входящие в нее компоненты связаны между собой интегрированной системой управления полем боя Topaz", — отмечают эксперты.

РСЗО Homar-K

Система Homar-K является польской версией корейской системы K239 Chunmu. 218 единиц ракетных комплексов были заказаны в декабре 2022 года. Установка способна применять широкую номенклатуру разнокалиберных боеприпасов как и ракеты от своего американского аналога, так и высокоточные, являющиеся аналогом GMLRS и неуправляемые боеприпасы собственной разработки и новейшие баллистические ракеты Ure/KTSSM-II. РСЗО базируется на платформе Jelcz 8×8 польского производства.

Польская РСЗО Homar-K

Польская РСЗО Homar-K

Польская РСЗО Homar-K

Логотип Homar-K

Польша также приобрела несколько сотен тактических ракет дальностью 290 км и более 10 000 управляемых ракет дальностью 80 км.

Ранее сообщалось, что крупнейшие оборонные подрядчики Великобритании и Польши подписали контракт стоимостью более 4,9 млрд долларов на разработку системы противовоздушной обороны нового поколения. В результате сделки будет создано более 1000 противовоздушных модульных ракет увеличенной дальности (CAMM-ER) и более 100 пусковых установок iLaunchers.