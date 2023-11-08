Польша потратит $4,9 млрд на закупку систем ПВО следующего поколения: зачем это нужно Варшаве

Представители MBDA и PGZ заключат соглашение о беспрецедентной передаче ключевых технологий и знаний, благодаря чему на Польша сможет самостоятельно производить новейшие пусковые установки CAMM и ракеты к ним.

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Крупнейшие оборонные подрядчики Великобритании и Польши 7 ноября подписали контракт стоимостью более 4,9 млрд долларов на разработку системы ПВО следующего поколения для "Войска Польского". Британская сторона заявила, что в результате сделки будет создано более 1000 противовоздушных модульных ракет увеличенной дальности (CAMM-ER) и более 100 пусковых установок iLaunchers. Об этом сообщил в соцсетях глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

"Государственная компания PGZ и компания MBDA заключили очередное промышленное соглашение по программе Narew, в результате которого польская оборонная промышленность поставит Вооруженным силам Польши более 1000 ракет CAMM ER и свыше 100 пусковых установок", — заявил Блащак.

По его словам, в рамках реализации программы Narew, представители MBDA и PGZ заключат соглашение о "беспрецедентной передаче ключевых технологий и знаний" от британской компании польским коллегам. Благодаря этому в Польше можно будет производить пусковые установки и сами ракеты, включая активные радиолокационные головки наведения.

Как сообщили обозреватели Defence 24, польская армия уже оснащена ракетами CAMM стандартного исполнения в двух боевых частях комплекса Mała Narew. Кроме того в єтом году поляки подписали контракты на систему Pilica+, включающую 22 РЛС (£1,1 млрд), командную систему Zenit (более £ 600 млн), боевые блоки Pilica (£3 млрд) и 38 пусковых установок CAMM в комплекте Mała Narew (£1,8 млрд).

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Таким образом, стоимость всей системы Pilica+ практически аналогична стоимости одного только промышленного контракта Narew, но реализация последнего, подчеркнули эксперты, даст Польше систему с гораздо большими боевыми возможностями, а главное — возможность собственного производства ее ключевых компонентов — пусковых установок и ракет.

В свою очередь в Минобороны Великобритании отметили, что новое соглашение "укрепит европейскую безопасность после полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее сообщалось, что австралийский самолет ДРЛО E-7A Wedgetail 26 октября впервые совершил полет над территорией Польши отслеживая перемещение российской авиации и фиксируя пуски ракет.