Польща витратить $4,9 млрд на закупівлю систем ППО наступного покоління: навіщо це потрібно Варшаві

Представники MBDA і PGZ укладуть угоду про безпрецедентну передачу ключових технологій і знань, завдяки чому Польща зможе самостійно виробляти новітні пускові установки CAMM і ракети до них.

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Найбільші оборонні підрядники Великої Британії та Польщі 7 листопада підписали контракт вартістю понад 4,9 млрд доларів на розробку системи ППО наступного покоління для "Війська Польського". Британська сторона заявила, що в результаті угоди буде створено понад 1000 протиповітряних модульних ракет збільшеної дальності (CAMM-ER) і понад 100 пускових установок iLaunchers. Про це повідомив у соцмережах глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак.

"Державна компанія PGZ і компанія MBDA уклали чергову промислову угоду за програмою Narew, унаслідок якої польська оборонна промисловість поставить Збройним силам Польщі понад 1000 ракет CAMM ER і понад 100 пускових установок", — заявив Блащак.

За його словами, в рамках реалізації програми Narew, представники MBDA і PGZ укладуть угоду про "безпрецедентну передачу ключових технологій і знань" від британської компанії польським колегам. Завдяки цьому в Польщі можна буде виробляти пускові установки і самі ракети, включно з активними радіолокаційними головками наведення.

Як повідомили оглядачі Defence 24, польська армія вже оснащена ракетами CAMM стандартного виконання у двох бойових частинах комплексу Mała Narew. Крім того, цього року поляки підписали контракти на систему Pilica+, що включає 22 РЛС (£1,1 млрд), командну систему Zenit (понад £600 млн), бойові блоки Pilica (£3 млрд) і 38 пускових установок CAMM у комплекті Mała Narew (£1,8 млрд).

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Таким чином, вартість всієї системи Pilica+ практично аналогічна вартості одного тільки промислового контракту Narew, але реалізація останнього, наголосили експерти, дасть Польщі систему з набагато більшими бойовими можливостями, а головне — можливість власного виробництва її ключових компонентів — пускових установок і ракет.

Зі свого боку в Міноборони Великої Британії зазначили, що нова угода "зміцнить європейську безпеку після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше повідомлялося, що австралійський літак ДРЛВ E-7A Wedgetail 26 жовтня вперше здійснив політ над територією Польщі, відстежуючи переміщення російської авіації та фіксуючи пуски ракет.