ППО над Варшавою: вперше в історії Польщі столицю накриють протиракетною парасолькою

Перше бойове чергування системи Patriot у небі Варшави розпочнеться вже 6 жовтня.

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Міністерство оборони Польщі повідомило про розгортання над столицею країни Варшавою системи протиракетної і протиповітряної оборони "Вісла". Про це заявив очільник Міноборони Маріуш Блащак у X (Twitter) відомства.

"Варшава вперше отримує протиракетну оборону на базі системи Patriot. Із завтрашнього дня солдати розпочнуть чергування з елементами цієї сучасної системи", — йдеться у заяві міністра.

Основою системи, за словами Блащака, став ракетно-зенітний комплекс Patriot. При цьому він назвав це "історичною та новаторською подією", коли сьогодні, 5 жовтня, відвідав на аеродромі Бемово польських військових, які керуватимуть пусковими установками ППО, — вогневу групу 37-ї ескадрільї зенітно-ракетних засобів.

"Менш ніж через рік після початку поставок та інтеграції системи PATRIOT/IBCS та завершеної низки навчань, батарея незабаром буде включена до системи протиповітряної оборони Польщі", — йдеться у повідомленні оборонного відомства.

Зенітні ракетні комплекси Patriot були закуплено Польщею у США. Сума закупівлі становила, за інформацією Міноборони на початку літа цьогоріч, до 15 мільярдів доларів. Наразі очільник польського оборонного відомства на відкритті сучасного виробничо-сервісного центру PIT-Radwar заявив, що країна самостійно вироблятиме елементи для цілеспрямованого радара , що буде частиною обладнання системи Patriot.

"Ці інвестиції дозволять розширити виробничий та сервісний потенціал PIT-Radwar. Об’єкти, які будуть введені в експлуатацію, включатимуть роботи з монтажу та обслуговування радіолокаційних станцій, командних систем і систем озброєння, що входять до складу багаторівневих систем протиповітряної оборони "Піліца", "Нарев" і "Вісла", — запевнили у Міноборони Польщі.

ЗРК Patriot — що відомо про систему

Розробку цих зенітно-ракетних комплексів розпочато у США ще 40 років тому. Випробування ракет і наземного обладнання системи тривало до кінця 1970-х років. Перше бойове хрещення вони пройшли на початку 1990-х років, під час війни у Перській затоці. Саме тоді було зафіксовано 81 пуск оперативно-тактичних ракет з позицій на півдні Іраку по території Саудівської Аравії і з позицій на заході Іраку по Ізраїлю. Значна частина цих ракет була знищена — понад 80% від загальної кількості. Пізніше, під час воєнної операції "Іракська свобода", батареї ЗРК Patriot було розгорнуто у Кувейті. Крім того, система використовувалася під час громадянських війн у Сірії, Ємені.

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Спільне виробництво зі США: які системи ППО можуть робити з Україною

У травні 2023 року українська ППО на базі системи Patriot вперше збила російську гіперзвукову ракету Ч-47 "Кинджал".

Patriot вражає цілі за допомогою керованих ракет "земля — повітря". Максимальна дальність ураження — 40-16 кілометрів. Одночасно система може вражати до 8 цілей, причому це не тільки літаки і крилаті ракети, а й балістичні.

На сьогодні система Patriot є на озброєнні у 16 країн світу: Німеччина, Швеція, Іспанія, Румунія, Греція, Нідерланди, Японія, Кувейт, Ізраїль, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, Бахрейн, Йорданія, Катар, Південна Корея.

Нагадаємо, Фокус писав, що Німеччина планує передати Україні додаткові комплекси ППО для захисту Одеської області.

Сьогодні, 5 жовтня, Фокус повідомив, що Іспанія надасть Україні додаткові системи ППО.

Раніше ми писали, що Україна розпочала випуск ППО разом із США. Керівник Міністерства стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин розповів про те, які різновиди зброї в найближчій перспективі Україна почне випускати спільно зі США.