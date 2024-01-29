"Все больше и больше погибших": Сийярто в Ужгороде высказался о войне в Украине (фото)

По словам главы венгерского дипломатического ведомства, человеческие жизни можно спасти только посредством достижения мира.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто призвал к завершению российско-украинской войны в ходе визита в Ужгород 29 января. Об этом венгерский дипломат написал на своей странице в Facebook.

"Все больше и больше погибших на поле боя, мы не должны допустить, чтобы еще больше погибло! Война должна закончиться, человеческие жизни можно спасти только миром", — заявил Сийярто.

Глава венгерского дипломатического ведомства также опубликовал фото с Ужгорода.

Сийярто, Ермак и Кулеба в Ужгороде Фото: Петер Сийярто/Facebook

Сийярто, Ермак и Кулеба в Ужгороде Фото: Петер Сийярто/Facebook

Могилы украинских защитников в Ужгороде Фото: Петер Сийярто/Facebook

В Офисе президента Украины сообщили, что Петер Сийярто вместе с главой ОП Украины Андреем Ермаком и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой установили лампадки к памятнику погибшим военным на кладбище "Кальвария".

"Почтили память тех, кто отдал жизнь, защищая суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Посетили могилы погибших воинов ВСУ венгерского происхождения", — написал в Telegram Ермак.

Ермак, Кулеба и Сийарто почтили помять погибших Фото: Telegram / Андрей Ермак

Напомним, 29 января СМИ сообщили, что Венгрия выразила готовность к компромиссу в вопросе предоставления Украине 50 миллиардов евро из бюджета Европейского союза.

Ранее, 24 января, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал парламент ратифицировать заявление Швеции на вступление в НАТО и завершить ратификацию при первой же возможности.