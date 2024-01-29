Мобилизация в Украине: юрист рассказал, в каком случае ФЛП могут получить бронь от службы

По словам адвоката Ростислава Кравца, украинское законодательство не предусматривает права на отсрочку для предпринимателей, однако в некоторых случаях ее все же можно получить.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, однако некоторые граждане могут получить специальную отсрочку. Эксперты рассказали, имеют ли право на фронт физические лица предприниматели (ФЛП), передает "Факты.ICTV".

Согласно закону О мобилизационной подготовке и мобилизации и постановлению Кабмина №76, предприниматели не могут получить бронь от мобилизации, а также предоставить такое право своим подчиненным. Никто из них не указан в определенном перечне.

Юрист и адвокат Ростислав Кравец в комментарии журналистам рассказал, что один способ все же есть. Отсрочка может быть предоставлена тем предпринимателям, которые выполняют оборонные заказы или заказы для органов местной власти, военных администраций, что необходимо для обеспечения обороноспособности страны.

Для этого, как отметил адвокат, необходимо иметь специальные договоры с государственными заказчиками и соответствующие подтверждения их выполнения.

Также была поднята тема того, могут ли мобилизованные предприниматели продолжать заниматься своей деятельностью, ведь после 24 февраля их количество значительно увеличилось.

"Ликвидировать действующий ФЛП мобилизованный предприниматель не обязан. Также не запрещается во время службы регистрировать новый. Вопрос лишь в том, разрешено ли будет фактически осуществлять предпринимательскую деятельность через этот ФЛП и получать за это деньги", — заявил Ростислав Кравец.

Запрет на предпринимательскую деятельность через ФЛП может распространяться лишь в том случае, если мобилизованный после начала службы стал военным должностным лицом. Они занимают штатные должности и выполняют организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности.

Соответственно, продолжает юрист, если это не вредит интересам службы и выполнению боевых обязанностей, продолжать заниматься предпринимательской деятельностью можно.

Напомним, 29 января сообщалось, какие специалисты больше всего нужны на фронте в ходе всеобщей мобилизации. По словам командующего подготовкой Сухопутных войск ВСУ Виктора Николюка, больше всего на войне нужны пехотинцы, а также артиллеристы и операторы БПЛА.