Увольнение Залужного: у Зеленского сделали официальное заявление, — "УП"

По информации журналистов, президент не уволил Валерия Залужного. Также соответствующего указа нет на сайте Офиса президента.

29 января в социальных сетях начали распространять информацию об увольнении Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Впрочем, в Министерстве обороны Украины опровергли эту информацию.

"Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это неправда", — говорится в сообщении.

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Как сообщает издание "Украинская правда" ссылаясь на собственные источники в СНБО, Минобороны, Офисе президента и СБУ, Залужного вызвали и предложили другую должность, в частности посла. Отмечается, что от предложенной должности он отказался.

Также соответствующего указа об увольнении нет на сайте Офиса президента.

Некоторые источники "Украинской правды", которые имеют отношение к Ставке Верховного главнокомандующего, отрицают увольнение Валерия Залужного.

Между тем "Интерфакс-Украина", ссылаясь на собственный источник, близкий к военно-политическому руководству страны, пишет, что Залужный может быть уволен с должности Главнокомандующего ВСУ.

Вскоре в комментарии изданию "Украинская правда" пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Напомним, согласно данным опроса, опубликованного 20 января, Валерию Залужному доверяют 92% украинцев. Большинство опрошенных людей заявили, что не поддерживают отставку военачальника.

Также 12 декабря глава Минобороны Рустем Умеров сообщал, что по состоянию на декабрь вопрос о возможной отставке главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного не обсуждался.