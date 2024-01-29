Россия потеряла в Украине более 7000 единиц бронетехники, — Минобороны Великобритании

РФ может изготавливать до 100 единиц танков в месяц, поэтому сохраняет способность заместить потери на поле боя и продолжать наступательную активность на таком уровне в ближайшем будущем, считают в британском МО.

ВС РФ во время полномасштабного российского вторжения потеряли в Украине более 7000 единиц бронетехники. Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании за 29 января. -

В британском оборонном ведомстве отметили, что с 24 февраля 2022 года по 25 января 2024 года российские сухопутные войска, вероятно, потеряли в Украине около 2600 основных боевых танков и 4900 других боевых бронированных машин. В 2023 году ВС РФ потеряли примерно на 40% меньше техники, чем в 2022-м.

В Минобороны Британии заявили, что уменьшение количества потерянной техники связано с тем, что война приобрела более позиционный характер, а ВС РФ значительную часть года находились в обороне.

С октября 2023 года, когда российская армия активизировала наступательные действия на востоке Украины, потери их бронетехники начали расти. За этот период сухопутные войска РФ, вероятно, потеряли до 365 основных боевых танков и 700 боевых бронированных машин, но смогли захватить лишь незначительные территории.

"Россия, вероятно, может производить не менее 100 основных боевых танков в месяц, а следовательно, сохраняет способность заменить потери на поле боя и продолжать наступательную активность на таком уровне в ближайшем будущем", — говорится в сообщении.

Напомним, что в течение 28 января, россияне потеряли полтысячи человек в боях на востоке и юге. Самый горячий участок — Авдеевка и Марьинка, где за прошедшие сутки ВСУ удалось отбить почти 50 атак ВС РФ.

Ранее сообщалось, что 29 января военный обозреватель немецкого издания Bild заявил, что российские войска якобы контролируют 10% Авдеевки. Аналитики ISW отметили, что враг мог также продвинуться на северном фланге у Степного.