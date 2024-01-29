"Потери гораздо меньше 100 тысяч": почему ВСУ постоянно нуждаются в пехоте

Военно-политическое руководство Украины заявляет, что в рядах ВСУ служат 880 000 человек. При этом пехота остро нуждается в специалистах, а нардепы говорят о низком уровне потерь. Фокус выяснил, как распределяются вакансии в армии и почему ищут пехотинцев.

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Центры подготовки специалистов для Вооруженных сил Украины обещают подготовить любое количество мобилизованных. Проблемой не будет даже обучение 500 тысяч новобранцев, о которых в декабре 2023 года заявляли власти. Лишь 20% военных подготовили за границей, остальные прошли обучение на украинских полигонах, приводит статистику командующий подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ Виктор Николюк.

Программы подготовки в военное время уменьшили. Основной упор инструкторы делают на практическую составляющую: огневую подготовку, стрельбу в ограниченном пространстве и психологические тренинги для участия в перестрелках. После базового курса бойца готовят в воинских частях по выбранной им специальности. Минимум 2-3 недели, а то и месяц всех солдат готовят к выполнению боевых задач.

Несмотря на столь высокий уровень подготовки, пехота ВСУ остро нуждается в специалистах. Командующий Виктор Николюк говорит, что в приоритете остаются штурмовики для атак и удержаний отвоеванных позиций.

Вакансии пехотинцев-штурмовиков давно доступны на украинских сайтах для поиска работ. Соискателя ждет активное участие в боевых действиях и выполнение различных задач. Зарплату обещают до 100 тысяч гривен.

В ВСУ служат 880 000 человек. Почему в пехоте наблюдается дефицит людей?

Постоянная нужда армейских подразделений в пехоте заставляет задуматься над уровнем потерь. Данные сведения засекречены еще с начала полномасштабной войны с Россией. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее предлагал президенту Владимиру Зеленскому раскрыть эти данные. Тогда украинцы будут больше доверять процессу мобилизации и избавятся от страхов, уверен он.

"Когда вы идете по улице и спрашиваете людей о потерях, я не слышал ни разу меньше 100 000. А наши потери гораздо меньше", — сказал Арахамия.

Глава государства заявил, что сейчас в украинской армии служат 880 тысяч человек, но уровень потерь не уточнил. Еще 30 миллионов украинцев работают в тылу и помогают военным. Несмотря на столь внушительные цифры личного состава, нужно смотреть на потребности в кадрах в конкретных бригадах или батальонах исходя из штатного расписания, объясняет Фокусу ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Прежде всего, воюет пехота и естественно несет потери. Должности в тыловом секторе и обеспечении не требуют участия в боях, поэтому такие военные и на пенсию выходят. Значительный уровень потерь в пехоте — давно не секрет. Но есть и другие подразделения. Возьмем войска ПВО: там потери небольшие, люди дополнительные им нужны меньше", — рассказывает он.

"Если мобилизовали, идешь куда потребуют"

Хватает специалистов и в интендантских подразделениях, управляющих работой служб продовольственного, вещевого и хозяйственного снабжения. По оценкам военного эксперта Алексея Гетьмана, они тоже нужны ВСУ, но обходятся почти без потерь.

Взводы или отделения аэроразведки также несут меньше потерь, чем пехотинцы.

"Батальоны или бригады нужно комплектовать постоянно. Воюющим в Авдеевке и Марьинке нужен отдых, вот их и меняют. Пополнять состав важно обязательно, враг не дремлет. Подразделения вышли из зоны боевых действий с потерями, их направляют на доукомплектование", — сказал Гетьман.

По мнению генерал-майора, бывшего заместителя главы СБУ Виктора Ягуна, пехотинцев всегда не хватало любой воюющей армии. В Украине идет полномасштабная война и наступление агрессора приходится отражать на многих участках фронта.

Если военнообязанный хочет выбрать другую военную работу, приближенную к своим профессиональным навыкам на гражданке, ему лучше пройти процедуру рекрутинга. Надо выбрать подразделение и подписать с ним контракт.

"Мобилизация предусматривает прежде всего призыв. Если человека мобилизовали и не нашли ему применения в других местах [кроме пехоты], значит идешь куда требуется", — комментирует эксперт Фокусу.

Ягун говорит, что в среднем на одну должность IT-специалиста приходится 50 мест в пехоте. И не всех айтишников возьмут на эту работу, кто-то нужен и пехоте.

"В этом плюс рекрутинга: человек решает сам, где будет востребован. Может он хороший водитель, разбирается в двигателях. Но стрельба остается базовым умением любого военного. При масштабном наступлении врага не отсидишься в штабе и не скажешь, что не умеешь стрелять", — заключает Ягун.

Напомним, в британской разведке ранее сообщали, что войска РФ в значительной степени полагаются на подразделения "Шторм-Z" при проведении наступлений. С весны прошлого года эти войска превратили в штрафбаты, в которых служат осужденные и кадровые военные, получившие дисциплинарные взыскания.

Аналитики из американского Института изучения войны отмечали невозможность наступления РФ в Украине из-за нехватки пехоты. Россия тратит элитные подразделения ВСУ на защиту уязвимых позиций.