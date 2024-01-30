Переход на стандарты НАТО: ISW оценил успехи и прогресс украинской армии

Как отмечают аналитики, Украина уже внедрила более 18 стандартов НАТО, включая стандарты защиты личного состава, коммуникационную подготовку военно-морских сил, а также процедуры для информационных и транспортных систем.

Украина продолжает развивать свою оборонно-промышленную базу, чтобы стать более самодостаточной в сотрудничестве с американскими, европейскими и международными партнерами. Так определил цель усилий украинской власти и ее Вооруженных сил Институт изучения войны в своем отчете от 29 января.

В отчете подчеркнуто, что Украина прилагает усилия для приведения собственных Вооруженных сил к стандартам Североатлантического альянса.

"Министерство обороны Украины сообщило 28 января, что в период с декабря 2023 года по январь 2024 года Украина ввела более 18 стандартов НАТО, включая стандарты защиты личного состава, коммуникационную подготовку военно-морских сил, а также процедуры для информационных и транспортных систем", — отмечают аналитики Института.

При этом, как подчеркивает ISW, западные партнеры помогают стране построить собственную оборонно-промышленную базу. Например, генеральный директор немецкого производителя оружия Rheinmetall Армин Паппергер заявил в интервью немецкому изданию Bild 28 января, что Rheinmetall строит новый завод по производству боеприпасов в Германии, чтобы создать "стратегическую безопасность поставок" и обеспечить бесперебойные поставки в Украину.

"Паппергер также отметил, что в 2023 году Rheinmetall получила заказ на военные закупки от федерального правительства Германии для Вооруженных сил Германии и Украины на сумму более 10 миллиардов евро и что в 2024 году эта сумма, вероятно, увеличится до 15 миллиардов евро", — сообщает ISW.

Украина и НАТО

В январе 2024 года состоялось первое заседание Совета Украина — НАТО в военном формате на уровне военных главнокомандующих. Это еще один шаг на пути к вступлению Украины в Альянс.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что "на определенном этапе" Украину пригласят к полноценному членству в Альянсе. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что двери НАТО для Украины остаются открытыми, и она обязательно станет членом блока.

В то же время военные чиновники предупреждают, что НАТО вынуждено готовиться к возможным ударам со стороны России по объектам по всей Европе.

Отметим, что 29 января заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк рассказал, что Франция сможет отправлять Украине по 3000 снарядов ежемесячно.