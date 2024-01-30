Подают как "взятие Берлина": в ВСУ объяснили, что даст россиянам захват Табаевки (карта, видео)

По словам начальника службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, российские оккупанты стремятся захватить Табаевку, чтобы представить это как победу для Путина.

Российские войска продолжают неудачные попытки захватить село Табаевка Купянского района Харьковской области. Этот населенный пункт расположен на болотистой местности, что затрудняет его контроль. О значении этого города для оккупантов рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона.

Спикер подчеркнул, что российские оккупанты стремятся захватить Табаевку, чтобы представить это как победу для президента РФ Владимира Путина и российского общества.

"Чем ближе выборы в "Лаптестане", тем важнее для Кремля создавать видимость успехов в войне. К сожалению, там еще побеждает телевизор над холодильником. Поэтому даже такие небольшие населенные пункты, как Табаевка, росТВ подает как "взятие Берлина", — сказал Фитьо.

Он подчеркнул, что Табаевка имеет стратегическое значение, поскольку ее захват позволит оккупантам приблизиться к линии фронта в Луганской области.

"Село находится в низине и окружено болотами. Поэтому его контроль будет сопряжен с большими трудностями для противника", — отметил Фитьо.

Ситуация на Купянском направлении в районе Табаевки Фото: deepstatemap.live

Спикер Сухопутных войск в очередной раз опроверг сообщения о "взятии" Табаевки российскими войсками. По его словам, там продолжаются бои, в которых враг несет потери.

"Наши защитники пытаются вытеснить врага на прежние позиции, где он был раньше. Поэтому все заявления, которые он делает по поводу захвата этого крошечного села, не соответствуют действительности", — сказал Фитьо.

Он добавил, что в ходе последних боев российские войска потеряли много живой силы и техники.

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"Захват" Табаевки — что надо знать

29 января росСМИ начали распространять информацию о якобы захвате населенного пункта Табаевка на Купянском направлении. В ВСУ в тот же день опровергли фейки россиян и заявили, что в селе продолжаются бои.

Доброволец 24-й ОШБ "Айдар" с позывным "Осман" Станислав Бунятов сообщил, что российские войска массово ведут штурмовые действия в направлении леска в районе Табаевки. Он отметил, что россияне на этом направлении количественно превосходят украинские войска.