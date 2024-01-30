Потеряли, не знают или не думали: в ТЦК озвучили популярные "отговорки" военнообязанных

Сотрудник военкомата заверил, что никто не будет отправлять людей на фронту сразу же после вручения мобилизационного распоряжения.

Ветеран войны, сотрудник Одесского ТЦК Влад рассказал, как мужчины реагируют на вручение повесток о мобилизации и какие истории рассказывают, чтобы избежать призыва. Об этом пишет "Суспільне".

Влад подчеркнул: каждый думает, что его проблема уникальна, при этом забывая свои обязанности и четко зная свои права.

"Кто-то потерял документы, у кого-то их забрали на блокпосту. Был человек, которому 33 года и он говорит: "Я не знал, что надо приходить в военкомат". Но при этом знал какие-то правила, что может перенести ВВК, что могут быть отсрочки", — вспоминает Влад.

Они знают, отмечает военный, что ТЦК не может их удерживать, но при этом не знают, что должны стоять на воинском учете.

"Мы в ТЦК об этом слышим ежедневно", — отмечает он.

Влад также подчеркнул, что никто не отправляет людей на фронт сразу же после вручения мобилизационного распоряжения.

"Все сначала — кандидаты на мобилизацию, а не мобилизованные. Мобилизованными станете, когда пройдете все анализы и вам выдадут боевые повестки. Но до этого вас еще могут отсеять по состоянию здоровья. Если нет, вам выдадут повестки на отправку в учебный центр. Подчеркиваю — вас будут обучать. Никто сразу на фронт не повезет", — уточняет сотрудник ТЦК.

Он также подчеркнул, что "классными штурмовиками быть не всем дано".

"Никто вас сразу штурмовать посадку не повезет. Если хорошо готовите, будете поварами, если разбираетесь в машинах, будете ковыряться в КАМАЗах", — отмечает военный.

Сам Влад служит в Приморском ТЦК и СП в Одессе более недели, но в целом это его пятый год в армии. В 18 лет он пошел на службу по контракту в 79-ю отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду. Ветеран войны долгое время лежал в госпитале, затем передвигался на коляске. Хотел выздороветь и вернуться в подразделение, но ВВК сочла его ограниченно пригодным.

Военный подчеркивает, что понимает: люди боятся не только смерти, но и неизвестности.

"Неизвестно сколько нужно быть в армии, неизвестно, действительно ли они не попадут в боевое подразделение", — указывает он.

И добавляет, что, кроме того, люди потеряли мотивацию.

"Все поддерживали военных, когда шла оккупация, например Херсона. Теперь когда война зафиксировалась на определенных границах, люди не хотят служить. Хотят, чтобы воевал кто-нибудь другой. Но чтобы война не ползла дальше, нужно что-то делать. По крайней мере, не бояться брать на себя ответственность", — поясняет Влад.

На вопрос, не жалел ли он, что связал жизнь с армией, ответил что сама служба ему нравится. Из-за здоровья приходится заниматься штабной работой.

"Знакомые часто говорят, что не хотят идти в военкомат, потому что здесь все неквалифицированные. Так идите ко мне. Я квалифицированный", — подытоживает Влад.

Мобилизация в Украине — последние новости

Адвокат Ростислав Кравец отмечает, если мужчина не является военнообязанным и он ранее не проходил службу в армии — мобилизовать в ВСУ его могут только с 27 лет.

Кроме того, он пояснил, в каких случаях согласно украинскому законодательству может получить отсрочку от мобилизации предприниматель.

Командир 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Хартия" полковник Игорь Оболенский подчеркнул важность отдыха для украинских военных, сейчас находящихся на передовой.

Напомним, 29 января сообщалось, какие специалисты больше всего нужны на фронте в ходе всеобщей мобилизации. По словам командующего подготовкой Сухопутных войск ВСУ Виктора Николюка, больше всего на войне нужны пехотинцы, а также артиллеристы и операторы БПЛА.

Кроме того, Фокус писал, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал и заявление президента Владимира Зеленского, что Генштабу ВСУ для успешного ведения боевых действий нужно мобилизовать еще 450-500 тысяч человек и вопрос о мобилизации лиц с инвалидностью.