Офис президента планировал перестановки в военном руководстве, но пока передумал, — СМИ

Британский политолог Марк Галеотти считает, что первоначальные слухи об отставке главнокомандующего ВСУ действительно возникли на Банковой или около, и Зеленский реально планировал заменить Залужного, но отказался от этой идеи, когда стал очевиден уровень тревоги.

Западные средства массовой информации не обошли стороной слухи об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и посвящают во вторник, 30 января, этой теме целые колонки. Так, в издании The Spectator об этом пишет британский политолог Марк Галеотти.

Как замечает Галеотти, ссылаясь на свои источники, первыми рассказали о возможной отставке главнокомандующего ВСУ украинские СМИ, которые гадали: либо уволили, либо вот-вот уволят, либо не уволят. Инсайдерские источники западных журналистов, как отмечает политолог, также и не подтвердили, и не опровергли эти утверждения.

"Однако вскоре маятник репортажей качнулся в другую сторону, и сегодня утром стало ясно, что Залужный все еще находится на своей позиции", — подчеркнул Галеотти.

И привел сообщение пресс-службы Министерства обороны Украины, в котором та обратилась сразу ко всем журналистам и отметила, что все "это неправда".

Вместе с тем, Галеотти все равно считает, что Офис президента действительно планировал кадровые перестановки в военном командовании ВСУ. Даже называет преемника — начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Как пишет Галеотти, утром 30 января его источнику, высокопоставленному европейскому дипломату, сообщили, что Банковая "похоже, пришла в себя".

Те источники, которые утверждали, что существует президентский указ о замене Залужного, но он еще не подписан, поскольку ожидает консультаций с западными сторонниками, вполне могут оказаться правы.

"Однако если бы существовало серьезное намерение уволить Залужного, то интенсивность вчерашней бури в социальных сетях и уровень смятения вызвали бы целый шквал предупредительных выстрелов", — считает Галеотти и напоминает конкретную формулировку, которая прозвучала из уст пресс-секретаря Зеленского Олега Никифорова о том, что "президент не увольнял Залужного".

История вопроса — что известно

Как утверждает Галеотти, слухи более-менее правдоподобны, поскольку они действительно говорят о реальном политическом расколе, который возник между президентом Украины Владимиром Зеленским вместе с его политической командой и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. При этом первым настоящим яблоком раздора политолог называет план прошлогоднего контрнаступления — хотя, по мнению политолога, оно не было полным провалом, однако Залужный не вернул много территорий.

"Вместе с тем Украина смогла серьезно ослабить многие российские возможности и вновь очистить (от российских оккупантов. — Ред.) Черное море, но контрнаступление явно оказалось гораздо менее успешным, чем надеялись и планировали", — указывает Галеотти.

Он напоминает, что Залужный совместно с британскими и американскими военными хотел сосредоточить усилия на наступлении на юг, чтобы попытаться прорвать "сухопутный мост" с Крымом. Однако Зеленский, по сведениям политолога, настаивал на широком наступлении по всему фронту.

"Оглядываясь назад, можно сказать, что это означало множество операций меньшего масштаба, которым в значительной степени помешала российская оборонительная линия", — считает Галеотти.

Когда позже Залужный назвал результат "патовой ситуацией", команда Зеленского восприняла это как критику стратегии президента, а Зеленский публично упрекнул его в излишнем пессимизме. Одновременно новоназначенный министр обороны Рустем Умеров начал увольнять и переназначать офицеров, близких к Залужному.

Генштаб и Офис президента

Как считает Галеотти, враждебность, судя по всему, исходит от Офиса президента. Политолог напоминает, что руководитель президентской администрации Андрей Ермак достаточно настороженно относится к "железному генералу" — Залужный единственный публичный человек, который приближается к Зеленскому в рейтинге общенациональной популярности.

"В опросе, проведенном в конце 2023 года, ему выразили доверие 98% респондентов (по сравнению со все еще заоблачными 93% для президента). Хотя выборы, запланированные на этот год, не состоятся, это не обязательно остановит Ермака, которого один инсайдер назвал, что он "всегда (находится. — Ред.) в режиме предвыборной кампании", — уточняет Галеотти.

Реальных доказательств того, что генерал Залужный активно обдумывает какой-либо политический вызов, нет. Хотя, по мнению политолога, созданный им еще в 2022 году благотворительный фонд многие считают первым шагом на пути к созданию основы для политического движения.

"Учитывая, что первоначальные слухи, похоже, действительно возникли в Офисе президента или около, Зеленский, возможно, реально планировал заменить Залужного, но отказался от этой идеи, когда уровень тревоги стал очевиден. Альтернативно эту идею могли запустить в ход – то ли Зеленский, то ли Ермак – в качестве пробного шара", — размышляет Галеотти.

Одновременно он считает, что, хотя незаменимых людей не существует, предполагаемые кандидаты на замену Залужного, похоже, не имеют его статуса.

"Командующий армией Александр Сырский считается гораздо более человеком Зеленского, но ему не хватает авторитета Залужного среди военных. С другой стороны, молодой и амбициозный глава военной разведки Кирилл Буданов обладает харизмой и воодушевлением, но не имеет опыта руководства крупномасштабными операциями. Какой бы ни была ситуация, напряженность между "Зе" и "За" кажется одновременно реальной и действительно политически дестабилизирующей", — подытоживает Галеотти.

Фокус писал, что происходит вокруг личности главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

Кроме того, политический аналитик Александров Кочетков на страницах Фокуса размышляет, кто делает главнокомандующего политиком.