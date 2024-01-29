"Помним": Зеленский, Залужный и Буданов почтили память Героев Крут (видео)

В годовщину битвы военно-политическое руководство Украины почтило память воинов на Аскольдовой могиле.

Related video

Президент Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава ГУР Кирилл Буданов и министр обороны Рустем Умеров приняли участие в церемонии почтения памяти Героев Крут. Об этом сообщил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что все, кто боролся за независимость Украины, навсегда останутся в истории.

"Все наши герои, все, кто отдал жизнь за украинскую независимость, свободу и будущее, — навсегда в истории нашего народа. Помним каждого и каждую!", — отметил Владимир Зеленский.

Важно

День памяти Героев Крут: в Украине чествуют 106-годовщину битвы

День памяти Героев Крут

Украинцы ежегодно чтят память молодых бойцов и студентов, которые 29 января 1919 года дали бой под российским большевикам под Крутами.

На защиту против около 7 тысяч российских большевиков возле населенного пункта Круты стали 600 воинов.

В этой битве погибли 70-100 украинских военных, потери большевиков были больше и достигли 300 человек. Во время противостояния украинским войскам было приказано отступить. Большевики взяли в плен около 30 украинских студентов, которых расстреляли и замучили.

Во время отступления украинские герои взорвали мосты и железнодорожное полотно, что позволило сдержать наступление вражеского войска. После этой битвы, 9 февраля, был подписан Брестский договор со странами Четвертного союза, который позволил получить поддержку для противостояния большевикам.

Напомним, что бой между большевиками и украинским военным длился около 6-7 часов. Замученным и расстрелянным украинским военным, которые были взяты в плен, Павел Тычина посвятил стихотворение "Памяти тридцати".

В 2021 году в Службе безопасности Украины рассекретили архив об участнике боя под Крутами, 21-летнем Семене Могиле. В 1923 году его задержала советская спецслужба при попытке выезда в Польшу.