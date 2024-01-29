"Пам'ятаємо": Зеленський, Залужний та Буданов вшанували пам'ять Героїв Крут (відео)

У річницю битви військово-політичне керівництво України вшанувало пам’ять воїнів на Аскольдовій могилі.

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Президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, очільник ГУР Кирило Буданов та міністр оборони Рустем Умєров взяли участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Крут. Про це повідомив президент України.

Зеленський наголосив, що усі, хто боровся за незалежність України, назавжди залишаться в історії.

"Усі наші герої, усі, хто віддав життя за українську незалежність, свободу й майбутнє, – назавжди в історії нашого народу. Пам'ятаємо кожного й кожну!", — зазначив Володимир Зеленський.

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День памʼяті Героїв Крут: в Україні вшановують 106-річницю битви

День памʼяті Героїв Крут

Українці щорічно вшановують пам’ять молодих бійців та студентів, які 29 січня 1919 року дали бій під російським більшовикам під Крутами.

На захист проти близько 7 тисяч російських більшовиків біля населеного пункту Крути стали 600 вояк.

У цій битві загинули 70-100 українських військових, втрати більшовиків були більшими та сягнули 300 людей. Під час протистояння українським військам було наказано відступити. Більшовики взяли у полон близько 30 українських студентів, яких розстріляли та замордували.

Під час відступу українські герої підірвали мости та залізничне полотно, що дозволило стримати наступ ворожого війська. Після цієї битви, 9 лютого, було підписано Берестейський договір з країнами Четвертного союзу, який дозволив отримати підтримку для протистояння більшовикам.

Нагадаємо, що бій між більшовиками та українським військовим тривав близько 6-7 годин. Закатованим та розстріляним українським військовим, яких було взято у полон, Павло Тичина присвятив вірш "Пам’яті тридцяти".

У 2021 році у Службі безпеки України розсекретили архів про учасника бою під Крутами, 21-річного Семена Могили. У 1923 році його затримала радянська спецслужба під час спроби виїзду до Польщі.