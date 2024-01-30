В России проходят испытания новейшие БТР-22: что известно о технике (фото)

Основным его отличием нового БТР-22 от предыдущих бронемашин состоит в переднем расположении моторного отсека, а также наличием в задней части дверей для входа и выхода солдат.

Россия проводит испытания колесного бронетранспортера БТР-22 отечественной разработки в надежде создать семейство машин для замены устаревших БТР-82, сообщает Defence Blog.

Впервые российские оружейники представили новый бронетранспортер на международном военно-техническом форуме "Армия-2023". Основным его отличием от советских БТР-60/70/80 и 82 является радикальная переделка корпуса с переносом моторного отсека в переднюю часть и наличием дверей для входа и выхода десанта в задней части.

Таким образом, силовое отделение в новом броневике расположено в носовой части корпуса справа, слева от нее расположено отделение управления с рабочим местом механика-водителя. Десантное же отделение теперь располагается в кормовой части. Солдаты могут размещаться на специальных антитравматических креслах, а посадка и высадка осуществляется через корму.

Российские источники утверждают, что благодаря использованию новых марок броневой стали и разнесенного бронирования, защита корпуса БТР-22 стала выше. При этом новые компоненты обеспечивают защиту по всему периметру от попадания бронебойных пуль Б-32 калибра 12.7х108мм.

Броневик имеет длину в 7,5 метров, ширину — почти 3 метра, высоту — 3 метра, при этом дорожный просвет составляет 475 мм. Габариты позволяют вместить до 10 военнослужащих.

Общая масса броневика составляет 20 тонн, но это не мешает развивать максимальную скорость по шоссе 100 км/ч, причем о силовой установке известно лишь то, что ее мощь достигает 330 л.с.

Что касается огневой мощи, то, как и БТР-82, новый бронетранспортер оснащен автоматической 30-мм пушкой 2А72, способной вести огонь со скоростью до 330 выстрелов в минуту. Также на нем установлен 7,62-мм пулемет ПКТМ. Комбинированный прицел ПНК оснащен тепловизионным каналом и лазерным дальномером. Также предусмотрена возможность установки беспилотного пушечно-ракетного модуля.

"Ожидается, что БТР-22 станет экономически эффективной заменой устаревшим советским бронетранспортерам", — отметили обозреватели.

Напомним, 24 января стало известно об испытаниях российского бронетранспортера БТ-3Ф в суровых климатических условиях. Машина создана на базе БМП-3Ф, но имеет ряд изменений, которые свидетельствуют об адаптации для арктических условий.