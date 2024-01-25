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Военный Фокус

Броневик для морпехов: РФ испытывает новый БТ-3Ф в суровых климатических условиях (видео)

Бронетранспортер БМП-3Ф
Фото: Скрин видео | Кадры испытания бронемашины БМП-3Ф

Бронетранспортер адаптирован для арктических условий. Он имеет утепленный корпус и оснащен автономной системой отопления, которая поддерживает температуру даже при выключенном основном двигателе.

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В России готовят к эксплуатации новейшие бронетранспортеры БТ-3Ф, которые проходят активные испытания в экстремальных климатических условиях. Судя по опубликованным 24 января в соцсетях кадрам, машины тестируют в суровых зимних условиях в заснеженной местности.

На видео видно, как гусеничный транспортер умело преодолевает кочки, небольшие холмы и пересеченную местность, демонстрируя свои возможности.

Машина создана на базе БМП-3Ф, но имеет ряд изменений, которые свидетельствуют об адаптации для арктических условий. Броневик имеет утепленный корпус и оснащен автономной системой отопления, способной поддерживать положительную температуру в кабине даже при выключенном основном двигателе.

Также БТ-3Ф получил специальные гусеницы с расширениями, которые обеспечивают пониженное давление на грунт. Это значительно повышает проходимость по нетронутому снегу.

Бронетранспортер предназначен для перевозки мотопехоты и специализированных подразделений, а также может служить в качестве тактического командного пункта и медицинской машины.

В отличие от БМП-3Ф, у данного броневика нет башни, вместо нее установлена приподнятая надстройка, аналогичная машине управления артиллерией 1В172-2.

Как отметили обозреватели Bulgarian Military, после официального ввода в эксплуатацию БТ-3Ф может стать потенциальной заменой бронетранспортерам 8×8 серии БТР-80, которые в настоящее время используются российскими морскими пехотными подразделениями.

Что касается тактического применения, то эксперты пишут, что бронетранспортер играет важнейшую роль в океанских военных операциях, перебрасывая морскую пехоту с кораблей на берег. После выхода на сушу, он может патрулировать территорию, содействовать транспортировке войск и грузов и т.д.

"Это отражает философию старой советской модели БТР-50П или американских амфибийных бронетранспортеров AAV7, но БТ-3Ф имеет компактную конструкцию, что приводит к меньшей вместимости пассажиров", — подытожили обозреватели.

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Ранее сообщалось, что на одном из военных полигонов россияне провели испытания новейшего бронетранспортера К-16 "Бумеранг", который должен заменить устаревшие советские аналоги БТР-80 и БТР-82. Однако изначально данная платформа столкнулась с проблемами из-за санкционных ограничений в поставках иностранного оборудования.