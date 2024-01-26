Запасов хватит на годы: РФ может восстанавливать до 1000 танков в год, — танковый эксперт

В РФ после развала СССР остались огромные запасы бронетехники. По словам эксперта Николая Саламахи, враг способен восстанавливать танки сотнями.

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Российская армия потеряла несколько тысяч танков со времени полномасштабного вторжения в Украину. Несмотря на это запасы бронетехники у оккупантов позволяют продолжать боевые действия. Об этом сказал танковый эксперт Николай Саламаха в комментарии "Лига.НЕТ".

По данным проекта Oryx, оккупанты потеряли 2661 танк с 24 февраля 2022 года. Украинский Генштаб дает цифру 6265 танков с начала полномасштабной войны. Несмотря на эти данные у РФ есть запасы, которые позволят обеспечивать войско танками. По словам Николая Саламахи, российские войска могут вытягивать и вводить в строй до 1000 машин в год.

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"Запасов на складах достаточно, чтобы вытаскивать из загашников корпуса и ставить в строй до 1000 единиц машин в год. Производство Т-90М могут довести где-то до 100 единиц в год. Еще примерно 200 — просто будут ремонтировать", — объясняет Саламаха.

Поэтому для Украины важно локализовать иностранное производство. Немецкий производитель Rheinmetall запустит производство бронетехники на украинской территории. Еще одна немецкая компания FFG строит ремонтный центр для восстановления ряда образцов немецкого вооружения и военной техники.

Напомним, 25 января Николай Саламаха перечислил, какие самые уязвимые места есть у российского Т-90М "Прорыв", чтобы его можно было пробить 30-мм пушкой.

21 января СМИ писали об убийственном комбо для ночных операций танков Abrams и БМП Bradley.