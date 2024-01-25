Bradley против Т-90М: танковый эксперт перечислил самые уязвимые места российского танка (фото)

Николай Саламаха назвал 7 уязвимых зон на российском Т-90М "Прорыв", которые могут пробиваться из 25-30 мм пушки. Среди них оптика, которая ослепит экипаж танка.

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В начале января сеть облетело видео, как украинский БМП Bradley M2A2 обезвредил российский танк Т-90М "Прорыв". Танковый эксперт Николай Саламаха рассказал, что позволило боевой машине победить в бою с танком.

БМП Bradley M2A2 из состава 47-й отдельной механизированной бригады вывела из строя российский танк Т-90М "Прорыв". Далее его добили FPV-дроном. Украинские защитники уже рассказывали, что били сначала бронебойными снарядами, а затем осколочно-фугасными. По словам Николая Саламахи, российский Т-90М имеет многочисленные слабые места, которыми воспользовался экипаж Bradley. Эксперт назвал три аргумента, почему бой сложился в пользу ВСУ.

Первая причина — поле зрения приборов наблюдения командира танка и наводчика слишком узкое для обнаружения противника на близком расстоянии. Бой с Bradley происходил на расстоянии до 200 метров. У российского Т-90М на близких расстояниях угол обзора составляет 4 градуса при 12-кратном увеличении и 12 градусов при 4-кратном увеличении. Таким образом на дистанции менее 500 метров в слепой зоне остается 100-150 градусов.

Вторая причина — время на перезарядку танковой пушки Т-90М составляет около 8 секунд. В БМП Bradley установлена автоматическая 25-мм пушка, которая способна непрерывно вести стрельбу.

Третья причина — слишком большое защитное стекло прицела ПНМ-Т, "Сосна-У" и панорамного прицела. Например, прибор наблюдения командира танка "Соколиный глаз" составляет 220х180 мм, что является отличной мишенью на расстоянии 150 метров.

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Американская пушка Bushmaster на БМП Bradley на расстоянии до 200 метров имеет отклонение от точки прицеливания — 3-4 см. Поэтому расстрелять оптику на российском "Прорыве" не было сверхтяжелой задачей, отмечает специалист. Вероятно, экипаж Т-90М даже не понимал, откуда ведется огонь, поэтому начал крутить башней. Затем у машины начала срабатывать динамическая защита, а дальше она вообще потеряла боеспособность и была добита FPV-дроном.

Уязвимые зоны Т-90М "Прорыв"

Николай Саламаха перечислил уязвимые места Т-90М:

командирская башенка (1) с приборами наблюдения над правым башенным люком (2) — бронирование до 30 мм;

нижняя часть борта танка (3) на уровне опорных катков (редан) — бронирование до 25 мм;

забашенная боеукладка (4) — бронирование до 20 мм;

кормовой бронированный лист (5) — 40 мм, несмотря на ДЗ не выдержит сердечник бронебойного снаряда;

маска пушки не имеет элементов динамической защиты — в местах крепления цапф пушки бронирование 30 мм;

приборы наблюдения механика-водителя (6,7) — 20-70 мм, пробивается бронебойным снарядом 25-30 мм пушками на расстоянии до 400 метров.

1 — ПНМ-Т (прицел наводчика комбинированный тепловизионный) "Сосна-У". 2 — Командирская башенка с приборами наблюдения. 3 — Редан Фото: АрміяInform 4 — забаштовая боеукладка Фото: АрміяInform 5 — Кормовой броневой лист Фото: АрміяInform 6,7 — Место механика-водителя в верхней лобовой детали Фото: АрміяInform

Напомним, 21 января СМИ писали об убийственном комбо для ночных операций танков Abrams и БМП Bradley.

20 января экипаж Bradley рассказал, как они разбили российский Т-90М "Прорыв".