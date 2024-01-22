У ВСУ мог быть "украинский Bradley", но перед вторжением программу свернули, — СМИ (фото)

По данным журналистов, машина должна была быть оснащена современным цифровым комплексом управления, гибридным приводом и усиленной броней. На испытаниях она выдержала попадание 125-миллиметрового боеприпаса с 500 метров.

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Украина могла иметь собственную боевую машину пехоты (БМП), не уступающую по своим характеристикам американской Bradley. Однако программа разработки БМП "Вавилон" была сорвана из-за бюрократических проволочек и служебной халатности. Об этом говорится в расследовании "Экономической правды".

Разработка БМП "Вавилон"

Идея разработки БМП "Вавилон" возникла в 2016 году. Команда конструкторов компании "Арей", под руководством Николая Степанова и его сына Сергея, предложила Минобороны создать тяжелую БМП на базе танка Т-64А. Машина должна была быть оснащена современным цифровым комплексом управления, гибридным приводом и усиленной броней. Конструкторам удалось достичь необходимого уровня защиты. На испытаниях макет выдержал попадание 125-миллиметрового боеприпаса с 500 метров.

Испытания брони макета корпуса БМП Фото: Экономическая правда

Для начала разработки проекта Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) должен был предоставить техническое задание компании "Арей". Однако этот процесс занял более двух лет, и работы начались только в конце 2018 года.

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Руководитель ЦНИИ, генерал Игорь Чепков, объяснил, что хотя техническое задание было разработано быстро, согласование по тактико-техническим требованиям заняло значительное время. Кроме долгого ожидания, конструкторы, в частности Сергей Степанов, столкнулись с ошибками в документе, такими как устаревшие стандарты и нереалистичные требования.

Согласно Степанову, одним из необычных требований была необходимость оснастить боевую машину динамической защитой ХСЧКВ. Это вызвало недопонимание, так как обычно в техническом задании указываются общие цели и характеристики, а не конкретные продукты.

Чертеж БМП "Вавилон" Фото: Экономическая правда Макет корпуса БМП "Вавилон" Фото: Экономическая правда

"Арей" высказывала недовольство тем, что Чепков настаивал на использовании ХСЧКВ в проекте, что якобы стало ключевой точкой конфликта между компанией и заказчиком.

Хотя ЦНИИ согласился скорректировать техническое задание по запросу "Арея", некоторые аспекты, такие как бронирование, остались неизменными.

Бюрократия

На втором этапе разработки проекта — создании конструкторской документации — процесс замедлился из-за изменений в техническом задании, которые рассматривались в течение шести месяцев. В это время компания столкнулась с финансовыми трудностями, но, несмотря на это, она завершила этот этап, получив положительный отзыв военных представителей.

Однако впоследствии возникли странные события. Военные пришли на завод внепланово, чтобы проверить выполнение контракта, и результаты были положительными. Позже руководство "Арея" было вызвано на заседание комитета по безопасности Верховной Рады, где был обсужден вопрос о передаче проекта "Вавилон" другому предприятию.

Хотя в последующих проверках не было выявлено негативных моментов, Министерство обороны Украины, опираясь на письмо Чепкова, приостановило выплату аванса "Арею". Позже аванс был выплачен, но компания столкнулась с давлением и предложением перенести производство на другой завод.

На тот момент на Киевском бронетанковом заводе (КБТЗ), где уже готовились цеха для производства опытного образца "Вавилона", и были подписаны все необходимые соглашения, Министерство обороны Украины все равно настаивало на переносе производства в Харьков. Компания "Арей" не согласилась с этим, так как уже набрала сотрудников в Киеве.

Отказ от проекта

Третий этап разработки не получил финансирования, и "Арей" снова оказался без средств до конца 2021 года. Это привело к убыткам в размере 28 миллионов гривен, которые так и не были компенсированы, так как контракты не предусматривают ответственности заказчика за срыв финансирования.

За это время конструкторы создали уникальное программное обеспечение, оптико-электронные устройства, энергоагрегат, но все эти усилия оказались напрасными. Программу Государственного оборонного заказа (ГКР) "Вавилон" закрыли 22 февраля 2022 года, за два дня до вторжения России, без учета позиции командования сухопутных сил ВСУ, по результатам внутреннего аудита Минобороны.

Николай Степанов, глава конструкторского бюро "Арей" Фото: Экономическая правда

Министерство обороны не забрало конструкторскую документацию и макеты, на которые было потрачено 50 миллионов гривен налогоплательщиков. По закону, это имущество принадлежит Минобороны. После завершения контракта "Арей" не имел права ставить себе на баланс техническую документацию и макеты, и просил их забрать, но это так и не произошло.

Позднее внутренний аудит Минобороны упомянул утраченное имущество. Аудит подтвердил, что ведомство не приняло материальные ценности, принадлежащие министерству. В результате этого осенью 2023 года прокуратура начала досудебное расследование по статье 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Напомним, что, по мнению журналистов, за европейскими производителями оружия нужно установить госконтроль. В Европе не были готовы к темпам выпусков оружия в России.